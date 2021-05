ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യമായ വാക്സീൻ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ. സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ വാക്സീൻ വാങ്ങണമെന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അവർക്കാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആഗോള ടെൻഡറിന് ശ്രമിച്ചു. വാക്സീന്‍ കമ്പനികളുമായി സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ അവർ സംസ്ഥാനങ്ങളോടു സംസാരിക്കാൻ തയാറാകുന്നില്ല– കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരികയാണെന്നു കരുതുക. സ്വയം നേരിട്ടുകൊള്ളാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുമോ? ഡൽഹിയോട് അണുബോംബുണ്ടാക്കാനും യുപിയോട് ടാങ്കുകൾ വാങ്ങാനും നിർദേശിക്കുമോ?– ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് കേജ്‍രിവാൾ പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യ വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ വൈകിച്ചതായും കേജ്‍രിവാൾ ആരോപിച്ചു. ആദ്യം ഇന്ത്യയിലാണ് വാക്സീൻ നിർമിച്ചത്. വാക്സീൻ നിർമിച്ച് സ്റ്റോക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ ചില മരണങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് തടയാമായിരുന്നു.

ഡല്‍ഹിയിലെ വാക്സീനെല്ലാം തീർന്നു. 18–44 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷൻ ഡൽഹിയിൽ നാലു ദിവസമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണു സ്ഥിതി. വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ്. പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട സമയത്താണു നിലവിലുള്ളവ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതെന്നും കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയര്‍ന്ന ഡൽഹി ലോക്ഡൗണിലൂടെ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിച്ചുവരികയാണ്. അതിനിടെ എത്രത്തോളം വാക്സീൻ ഡൽഹിക്കു സ്വന്തം നിലയിൽ വാങ്ങാമെന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ക്വാട്ട നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: Arvind Kejriwal lashes out at Centre over vaccine shortage