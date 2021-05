ഇന്ത്യയില്‍ 11,717 ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കേസുകള്‍; എങ്ങനെ തടയാം, മരുന്നുണ്ടോ– അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ 11,717 മ്യൂക്കോര്‍മൈക്കോസിസ് (ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്) കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തുവെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗബാധിതരുള്ളത്. കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധിക്കുന്നതു വ്യാപകമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇതിനെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും രോഗികളുടെ എണ്ണം അറിയിക്കണമെന്നും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇതുവരെ 2,770 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഗുജറാത്തില്‍ 2,859 കേസുകളും ആന്ധ്രയില്‍ 768 കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തുവെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡി.വി.സദാനന്ദഗൗഡ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കേരളത്തില്‍ 36 പേര്‍ക്കാണു ബാധിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതുവരെ 620 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പട്ടികയില്‍ 120 കേസുകള്‍ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

കേരളത്തിലും മരണം

കേരളത്തില്‍ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് (മ്യൂക്കര്‍മൈക്കോസിസ്) ബാധിച്ച ഒൻപതു പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്ന് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുള്‍പ്പെടെ 36 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. കോവിഡ് ബാധിച്ചവര്‍ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിച്ചു നിര്‍ത്തണമെന്നും ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കരുതെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ശ്വസനത്തിലൂടെ ഫംഗസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതു തലയോട്ടിക്കുള്ളിലെ അറകളെയോ ശ്വാസകോശത്തെയോ ബാധിക്കാം.

മണ്ണിലും വായുവിലുമൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന മ്യൂക്കര്‍മൈസെറ്റ്‌സ് ഇനത്തില്‍പെട്ട ഫംഗസുകളാണ് രോഗം പരത്തുന്നത്. എച്ച്‌ഐവി ബാധിതരിലും വളരെക്കാലമായി പ്രമേഹമുള്ളവരിലും പ്രതിരോധശേഷി കുറവായിരിക്കുമെന്നതാണ് ഇവരില്‍ ഫംഗസ് ബാധ ഗുരുതരമാകാന്‍ കാരണം. കോവിഡ് കാരണമുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷിക്കുറവും കോവിഡ് മാറിയ ശേഷം രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്നതും സ്റ്റിറോയ്ഡുകളുടെ അശാസ്ത്രീയ ഉപയോഗവും രോഗസാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ 'ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്' മുതലെടുക്കുന്നതാണു രോഗാവസ്ഥയിലേക്കു നയിക്കുന്നത്. കടുത്ത പ്രമേഹരോഗികള്‍, അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയരായവര്‍, കാന്‍സര്‍ ചികിത്സയിലുള്ളവര്‍, കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കു വെന്റിലേറ്റര്‍ സഹായം തേടിയവര്‍, ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ സ്റ്റിറോയ്ഡ് മരുന്നു കഴിച്ചവര്‍, കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്നു രക്തത്തില്‍ ഫെറിറ്റിന്‍ (ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ഇരുമ്പ് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടീന്‍) അളവ് കൂടുതലായവര്‍ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം മ്യൂക്കര്‍മൈക്കോസിസിന്റെ നിഴലിലുള്ളവരാണ്.

തിരിച്ചറിയണം തുടക്കത്തില്‍

പടികയറിയെത്തുന്നതു പോലെയാണ് ഈ ഫംഗസിന്റെ കാര്യം. ആദ്യ പടിയില്‍ അപകടം തിരിച്ചറിയുകയും പരിഹാര നടപടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്താല്‍ അത്രയും നല്ലത്. മൂക്കില്‍നിന്നാണു ഫംഗസ് ബാധ പ്രധാനമായും തുടങ്ങുക. പിന്നീടതു തലയോട്ടിക്കുള്ളിലെ അറകളിലേക്ക് (സൈനസ്) പടരും. അവിടെനിന്നാണു കണ്ണിലേക്കെത്തുക. പിന്നീടു തലച്ചോറിലേക്കും. ഈ ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്ഥിതി കൈവിട്ടിരിക്കും.

കണ്ണിനെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങും മുന്‍പു ഡോക്ടറെ കാണാനായാല്‍ കാഴ്ചയും ജീവനും രക്ഷിക്കാം. വൈകുംതോറും രോഗമുക്തിക്കു സാധ്യത കുറയും. ആദ്യമേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടണമെന്നു പൊതുവില്‍ പറയാമെങ്കിലും രോഗമത്ര നിസ്സാരമല്ല. മ്യൂക്കര്‍മൈക്കോസിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അത്രകണ്ടു പ്രകടമാവില്ല എന്നതാണു പ്രധാന തടസ്സം.

കടുത്ത പനിയോ മറ്റോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം പലരും ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളെ അവഗണിക്കാനാണു സാധ്യത. ഈ കാര്യത്തില്‍ മുന്‍കരുതല്‍ വേണം. ഇടവിട്ടും കൃത്യമായുമുള്ള പ്രമേഹ പരിശോധന പ്രധാനമാണ്. കോവിഡ് ബാധിതരുടെയും മുക്തരുടെയും കാര്യത്തില്‍ ഇതു ബാധകമാണ്. നേരത്തേ പ്രമേഹമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രമേഹമില്ലെന്നു കരുതുന്ന യുവാക്കളും കരുതലെടുക്കണം.

പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങള്‍

അസാധാരണമായ മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്കിലെ രക്തസ്രാവം, വരള്‍ച്ച, മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പലരും നിസ്സാരമായി കാണുന്നവയും. ഇഎന്‍ടി സര്‍ജനെ സമീപിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ മൂക്കു പരിശോധിക്കുന്നതാണു നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ചു ഗുരുതര കോവിഡ് ബാധയില്‍നിന്നു മുക്തി നേടിയവരും പ്രതിരോധശേഷി കുറവുള്ളവരും.

കോവിഡ് മുക്തിക്കു ശേഷവും തുടരുന്ന അകാരണമായ തലവേദന, പല്ലുവേദന, പല്ലിനു ബലക്ഷയമുള്ളതായോ തരിപ്പുള്ളതായോ തോന്നുക, മുഖഭാഗത്തെ തരിപ്പ്, കണ്ണിനോ പോളകള്‍ക്കോ വീക്കം, ഒരു ഭാഗത്തു കൂടുതലായി തോന്നുന്ന മൂക്കടപ്പ് എന്നിവയും ഗൗരവമര്‍ഹിക്കുന്നു. കുറച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ കണ്ണു തുറക്കാനോ കൃഷ്ണമണി ചലിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരാം. കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുന്നതായോ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായോ തോന്നാം.

ഇതിലും കടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. എത്ര നേരത്തേ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമോ അത്രയും നല്ലത്. നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്‍, ഇഎന്‍ടി സ്‌പെഷലിസ്റ്റ്, ജനറല്‍ സര്‍ജന്‍, ന്യൂറോ സര്‍ജന്‍, ഡെന്റല്‍ മാക്‌സിലോഫേഷ്യല്‍ സര്‍ജന്‍ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ചികിത്സയില്‍ വേണ്ടിവരും. നേസല്‍ എന്‍ഡോസ്‌കോപിയും മൂക്കില്‍നിന്നുള്ള സ്രവ പരിശോധനയുമെല്ലാം ഡോക്ടര്‍ നടത്തും.

ഐസൊകോണസോള്‍, പോസകോണസോള്‍ എന്നീ മരുന്നുകളും മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് ചികിത്സയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആംഫോടെറിസിന്‍ ബി ഇന്‍ജക്‌ഷന്‍ തന്നെയാണു പ്രധാനം. ആംഫോടെറിസിന്റെ അത്രയും ഫലപ്രാപ്തി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ ലഭ്യതക്കുറവു പ്രശ്‌നമാകുന്നതിനാല്‍ പകരം ഐസൊകോണസോള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

