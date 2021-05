യാസ് അതിശക്തചുഴലിക്കാറ്റായി; ഉച്ചയോടെ ഒഡീഷയില്‍ കരതൊടും: കേരളത്തിലും മഴ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്‍ദം അതിശക്ത ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി. നിലവില്‍ 'യാസ്' എന്ന അതിശക്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് ധാംറയില്‍ നിന്ന് 85 കി.മീ കിഴക്കു - തെക്കു കിഴക്കായും, പാരദ്വീപില്‍ (ഒഡീഷ ) നിന്ന് 90 കി.മീ കിഴക്കായും ബാലസോറില്‍ (ഒഡീഷ ) നിന്ന് 140 കി.മീ തെക്ക് -തെക്കു കിഴക്കായും ഡിഗ (പശ്ചിമ ബംഗാള്‍) യില്‍ നിന്ന് 130 കി.മീ തെക്ക് ഭാഗത്തുമായാണ്.



വടക്ക് - വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന അതിശക്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ച് മേയ് 26 നു പുലര്‍ച്ചയോടെ വടക്കന്‍ ഒഡിഷ തീരത്ത് ധാംറ പോര്‍ട്ടിന് സമീപം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മേയ് 26 ഉച്ചയോടെ വടക്കന്‍ ഒഡിഷ തീരത്തു കൂടി വടക്കന്‍ ധാംറക്കും ബാലസോറിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തിനും ഇടയില്‍ അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി കരയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ സാധ്യത.

ഒഡീഷയിലും ബംഗാളിലും 11 ലക്ഷത്തോളം പേരെയാണു മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചത്. ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി. അഞ്ച് വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ അടച്ചു. ആന്ധ്രയില്‍ വിശാഖപട്ടണം, വിഴിയനഗരം, ശ്രീകാകുളം എന്നിവിങ്ങളില്‍ അതീവജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മേയ് 26ന് വടക്കന്‍ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിലും, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് -ഒഡിഷ- പശ്ചിമ ബംഗാള്‍- ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മല്‍സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്നു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. നിലവില്‍ ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആഴക്കടല്‍ മല്‍സ്യ ബന്ധനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മല്‍സ്യ തൊഴിലാളികള്‍ ഉടനെത്തന്നെ തീരത്ത് മടങ്ങിയെത്തുവാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

കേരള തീരത്തു മത്സ്യബന്ധനത്തിനു തടസമില്ല

ന്യൂനമര്‍ദത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഞ്ചാര പഥത്തില്‍ കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും കേരളത്തില്‍ മേയ് 26-ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ന്യൂനമര്‍ദ്ദ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലെര്‍ട്ട്് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 40 കി. മീ. വരെ വേഗതയില്‍ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Yaas to cross Odisha, Bengal coasts on Wednesday as 'very severe cyclone'