കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തേർവാഴ്ചയിൽനിന്ന് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു-നാലു മാസംകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും രക്ഷ പ്രാപിച്ചത്. 1997 ജനുവരിയിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 13 കോടി കുട്ടികളെ വാക്‌സിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ നടത്തിയ പോളിയോ നിർമാർജന യജ്ഞത്തിനു സമാനമായ വ്യാപകമായ വാക്‌സിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇതു സാധ്യമായത്. ജീവശാസ്ത്രപരമായ വാക്‌സിനേഷൻ എന്നുതന്നെ ഇതിനെ വിലയിരുത്താം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂക്ഷ്മ - ചെറുകിട വ്യാപാര-വ്യവസായങ്ങൾക്കു കൂടി രോഗമുക്തി ലഭിക്കുവാൻ തനതായ അഞ്ച് ‘സാമ്പത്തിക വാക്സിനേഷൻ’ പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കിയത്.

പേ ചെക്ക് പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ പ്രോഗ്രാം (പിപിപി)

ചെറുകിട കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവനക്കാരെ തൊഴിലിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടാതെ ശമ്പളം കൊടുത്തു നിലനിർത്താനുള്ള വായ്പാസഹായമാണ് പിപിപി ലോണുകൾ. രണ്ടര മാസത്തെ ശമ്പളച്ചെലവിന് തുല്യമായ തുകയാണ് വായ്പ. 500 വരെ ജീവനക്കാർ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വായ്പയ്ക്ക് അർഹരാണ്. വ്യക്തിഗത ഉടമസ്ഥർ, കരാറുകാർ, സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ എന്നിവർ അടക്കം എല്ലാത്തരം ചെറുകിട വ്യാപാര-വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായാണ് ഈ കോവിഡ് വായ്പാസഹായം.

ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാനുള്ള ചെലവിന് പുറമെ കോവിഡ് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുവാനും സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടങ്ങൾക്ക് പലിശ അടയ്ക്കുവാനും വിനിയോഗിക്കാം. ഇതു കൂടാതെ വാടക നൽകുവാനും മറ്റ് കച്ചവടാനുബന്ധച്ചെലവുകൾക്കും കോവിഡ് കാലത്ത് അസ്വസ്ഥരായവർ 2020-ൽ കൊള്ള, അക്രമം എന്നിവ നടത്തിയത് മൂലം വന്ന നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനും പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾക്കും എല്ലാം വായ്പത്തുക ഉപയോഗിക്കാം. അധിക ഈടോ ആൾജാമ്യമോ ആവശ്യമില്ല.

ഒരു ശതമാനം പലിശനിരക്കുള്ള പിപിപി വായ്പകൾക്ക് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ വർഷമാണ് കാലാവധി. എന്നാൽ, വായ്പയുടെ 60 ശതമാനമെങ്കിലും ശമ്പളം നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും, വായ്പ എടുത്ത ശേഷമുള്ള രണ്ട് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ കാലത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും അവരുടെ ശമ്പളവും പഴയതിനൊപ്പം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിപിപി വായ്പ സർക്കാർ മുഴുവനായി എഴുതിത്തള്ളുന്നു. ഈ സവിശേഷതയാണ് പിപിപി വായ്പകളെ അനുപമമാക്കുന്നത്.

ഇക്കണോമിക് ഇഞ്ചുറി ഡിസാസ്റ്റർ ലോൺ (ഇഐഡിഎൽ)

കോവിഡിന്റെ ആഘാതം മൂലം വ്യാപാരനഷ്ടം വന്നവർക്ക് ആ നഷ്ടം നികത്തുവാനുള്ള വായ്പയാണ് ഇഐഡിഎൽ. പരമാവധി അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം മൂന്നു കോടി അറുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ) വരെ, രണ്ട് വർഷത്തെ വ്യാപാരനഷ്ടമാണ് വായ്പയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. 30 വർഷമാണ് തിരിച്ചടവ് കാലാവധി. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 3.75 ശതമാനവും ലഭേതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2.75 ശതമാനവും ആണ് പലിശനിരക്ക്. പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനായാണ് വായ്പത്തുക ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.



റസ്റ്ററന്റ് റീവൈറ്റലൈസേഷൻ ഫണ്ട് (ആർആർഎഫ്)

കോവിഡ് മൂലം കച്ചവടം നടത്താനാവാതെ വന്ന റസ്റ്ററന്റുകളുടെയും ബാറുകളുടെയും ബേക്കറികളുടെയും പബ്ബുകളുടെയും വൈൻ യാർഡുകളുടെയും ഡിസ്റ്റിലറികളുടെയും കാറ്ററിങ് ഏജൻസികളുടെയും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഫുഡ്-ഡ്രിങ്ക് വ്യവസായത്തിലുള്ളവരുടെയും വരുമാനനഷ്ടം നികത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള അടിയന്തര സഹായപദ്ധതിയാണ് റസ്റ്ററന്റ് പുനരുദ്ധാരണ ഫണ്ട്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം ഡോളർ വരെ (ഒരു ലൊക്കേഷന് പരമാവധി അഞ്ച് ലക്ഷം) നൽകുന്ന ഈ സഹായം 2023 മാർച്ച് 11ന് മുൻപ് നിർദിഷ്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒട്ടും തന്നെ തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല.



ഷട്ടേർഡ് വെന്യു ഓപറേറ്റഴ്സ് ഗ്രാന്റ്

അടച്ചിടേണ്ടിവന്ന പ്രദർശനശാലകൾക്കുള്ള അടിയന്തര സഹായമാണ് എസ്‌വിഒജി. തത്സമയ പ്രദർശന വേദികൾ, നാടക-സിനിമ-സീരിയൽ നിർമാതാക്കൾ, തിയറ്ററുകൾ, രംഗകലാനടത്തിപ്പുകാർ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, അരങ്ങ്-അണിയറ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സമസ്ത മേഖലയിലും 2020 ഫെബ്രുവരി 29 വരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ 45 ശതമാനം തുക (ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് പരമാവധി 10 ലക്ഷം ഡോളർ) തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഗ്രാന്റ് ആയി നൽകുകയാണ്. പ്രവർത്തനച്ചെലവിലേക്കു മാത്രമേ തുക വിനിയോഗിക്കാവൂ എന്ന് മാത്രം.



എസ്ബിഎ ഡെബ്റ്റ്‌ റിലീഫ്

നമ്മുടെ കേന്ദ്ര എംഎസ്എംഇ മന്ത്രാലയത്തിന് സമാനമായി അമേരിക്കയിൽ ഫെഡറൽ തലത്തിൽ ഉള്ളതാണ് സ്മാൾ ബിസിനസ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എസ്ബിഎ). വായ്പക്കാരന്റെ സ്വന്തം ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലുള്ള വാണിജ്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾക്കും (എസ്ബിഎ 504 വായ്പകൾ), മറ്റൊരു ബിസിനസ് വാങ്ങുവാനോ പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനോ വേണ്ടി വായ്പ വാങ്ങിയവർക്കും (എസ്ബിഎ 7a വായ്പകൾ), 50000 ഡോളർ വരെയുള്ള സൂക്ഷ്മവായ്പക്കാർക്കും 2020 ഡിസംബർ 27 വരെ വാങ്ങിയ വായ്പയിൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള ഗഡുക്കൾ എസ്ബിഎ നേരിട്ട് വായ്പ നൽകിയ സ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്ക് അടയ്ക്കുന്ന സഹായപദ്ധതിയാണിത്. വായ്പക്കാർ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതില്ല. പകരം, കടം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എസ്ബിഎയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്. അതനുസരിച്ച്, എസ്ബിഎ, മുടങ്ങിയ ഗഡുക്കളുടെ തുക അവർക്ക് നൽകുന്നു.

ചെറുകിട മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസം

ഇന്ത്യയിലെ പോലെ 2020 മാർച്ച് ഒന്ന് വരെ അടവുവീഴ്ച വരാത്ത വായ്പകളുടെ ഗഡുക്കൾ അടയ്ക്കുന്നത് നീട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ട് യുഎസിലും. അത് 2021 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള 13 മാസക്കാലത്തെ ഗഡുക്കളാണ്. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വായ്പക്കാർക്ക് എസ്ബിഎ ഡെബ്റ്റ് റിലീഫ് ആനുകൂല്യം ഇപ്പറഞ്ഞ നീട്ടിവയ്ക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഗഡുക്കൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ലഭിച്ചുതുടങ്ങും. നീട്ടിവയ്ക്കൽ ആനുകൂല്യം എടുക്കാത്ത വായ്പക്കാർക്ക് ഉടനടി ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവും. 2020 മാർച്ച് 27 മുതൽ വായ്പക്കാരൻ അടച്ചിട്ടുള്ള ഗഡുക്കൾ അവരവർക്ക് തിരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.



ഈ നടപടികളിലൂടെയെല്ലാം സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് യു എസ് സർക്കാർ സംരംഭകരിൽ വളർത്തിയത്. വൻകിടക്കാരേക്കാൾ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുക ചെറുകിടക്കാരാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സർക്കാർ നയങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ. അതിന്റെ ഫലമായി, അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും ധനാത്മക ചലനങ്ങൾ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു.



പി.ഡി.ശങ്കരനാരായണൻ

(ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജരും ഫാക്കൽറ്റി അംഗവുമാണ് ലേഖകൻ. വിശകലനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യക്തിപരം).

