തിരുവനന്തപുരം∙ ഈ വർഷത്തെ എൻജിനീയറിങ്‌, ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂലൈ 24ന് നടത്തും. 24ന് രാവിലെ 10 മുതൽ 12.30 വരെ ആദ്യ പേപ്പർ ആയ ഫിസിക്സ്–കെമിസ്ട്രിയും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ രണ്ടാം പേപ്പറായ കണക്ക് പരീക്ഷയും ആണ് നടത്തുക.



മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ്‌ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ഉടൻ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും. ഇതിനായുള്ള വിശദ വിജ്ഞാപനം പ്രവേശന പരീക്ഷ കമ്മിഷണർ പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കും.

English Summary: Engineering, Pharmacy entrance exams to be held in july 24