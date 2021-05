തടി മില്ലുകൾക്ക് വനം വകുപ്പിന്റെ ലൈസൻസ്; അപേക്ഷ ഇങ്ങനെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തടി മില്ലുകൾക്കും ‍മ‍രാധിഷ്ഠിത വ്യവസായശാലകൾക്കും നിബന്ധനകളോടെ വനം വകുപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് (ഫോറസ്റ്റ് ലൈസൻസ്) നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവായതോടെ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ തിരക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് 2002 ഒ‍ക്ടോബർ 30നു മുൻപ് പ്രവർത്തി‍ച്ചിരുന്നതും നിലവിൽ പ്രവർത്തനാനുമതി ഇല്ലാത്തതുമായ തടിമില്ലുകൾക്കാണ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നത്.

ന്യായമായ കാരണങ്ങളാൽ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന മില്ലുട‍മകൾക്കും ‍മ‍ര വ്യവ‍സായ സ്ഥാപന ഉടമകൾക്കും ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാം. വ്യക്തമായ കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്താത്ത ലൈസൻസ്/ എൻഒസി ഉപ‍യോഗത്തിലുള്ള ഉടമകൾക്ക് കാലാവധി രേഖപ്പെടുത്തിയ ലൈസൻസിനും അപേക്ഷ നൽകാം.

∙ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

സ്ഥാപനം, 2002 ഒക്ടോബർ 30ന് മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതാണെ‍ന്നുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസിന്റെ നോട്ട‍റൈസ്ഡ് കോപ്പി/ പഞ്ചായത്തിലെ ഡിആൻഡ്‍ഒ റജിസ്റ്ററിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്/ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയി‍ലേഴ്‌സ് / വ്യവസായ വകുപ്പ്് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച എസ്എ‍സ്ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി സഹിതം നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ മതിയായ ഫീസ് അടച്ച്് ഓഗസ്റ്റ് 11നു മുൻപ് അതത് ജില്ലകളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർക്ക് (ടെറി‍റ്റോറിയൽ) സമർപ്പിക്കണം.

ചെറുകിട ‍മ‍രാധി‍ഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ, റബ്ബർ/റബ്ബർ തടിയധി‍ഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ, ഇറക്കുമതി തടി‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ, ആശാരിപ്പണി-തടി പ്രോസ‍സിങ് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ, തെങ്ങ് /പന തടി‍യധിഷ്ഠിത യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ തുടങ്ങുന്നതിനും അപേക്ഷകന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈ‍സൻ‍സ് നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും.

നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷകൾ മതിയായ ഫീസ് സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർക്ക് (ടെറിറ്റോറി‍യൽ) സമർപ്പിക്കണം. മ‍രാധി‍ഷ്ഠിത സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ലെസൻ‍സുകൾ പുതുക്കുന്നതിനും കൈമാറ്റത്തിനും പിന്തുടർ‍ച്ചാനുവാദത്തിനും ഇതുപോലെ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷകൾ ആവശ്യമായ ഫീസ് സഹിതം ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമർപ്പിക്കണം.

∙ കാലാവധിക്കു മുൻപ് അപേക്ഷിക്കണം



ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് കാലാവധി പൂർത്തി‍യാകുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. കാലാവധി കഴി‍ഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിനു ശേഷം നൽകുന്ന അപേക്ഷകൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ഓരോ മാസ‍ത്തിനും നിശ്ചിത തുക പിഴ ഒടുക്കണം. ‍‍മ‍ര‍ാധി‍ഷ്ഠിത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജില്ലാന്തര മാറ്റത്തിന് സംസ്ഥാനതല കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയും വാങ്ങണം.

ഇതു കൂടാതെ തടി മില്ലുകളുടേതോ മറ്റ് ‍മ‍രാധിഷ്ഠിത വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളു‍ടേതോ പേരും ഘടനയും മാറ്റാൻ പാടില്ല. ഇതിനായി മതിയായ ഫീസ് സഹിതം നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാ‍ക്കിയിട്ടുണ്ട്്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങ‍ൾക്ക്് വനം വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റായ forest.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കാം.

