തിരുവനന്തപുരം ∙ കടല്‍കയറ്റത്തിലും കടലാക്രമണത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന 9 ജില്ലകള്‍ക്ക് തീരസംരക്ഷണത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ചെല്ലാനത്തെ കടല്‍കയറ്റവും തീരശോഷണവും കണക്കിലെടുത്ത് എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് രണ്ട് കോടി രൂപ നല്‍കുമെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ പറ‍ഞ്ഞു.



മറ്റ് എട്ടു ജില്ലകള്‍ക്ക് ഓരോ കോടി വീതം നല്‍കും. ഇതിന് പുറമെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിന് 25 എക്സിക്യൂട്ടിവ് എന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്‍കും. ചെല്ലാനത്ത് ജിയോ ബാഗുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും. മഴക്കാലം കണക്കിലെടുത്ത് തോടുകള്‍, മറ്റ് ജലസ്രോതസുകള്‍ എന്നിവയും വൃത്തിയാക്കാന്‍ മന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

English Summary: Government allows Financial assistance to 9 districts