കവരത്തി∙ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടയിലും കൂടുതല്‍ വിവാദനടപടികളുമായി ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍. രോഗികളെ എയര്‍ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ നാലംഗസമിതിയുടെ അനുമതി വേണമെന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്. അടിയന്തര ചികില്‍സയാവശ്യമുള്ള രോഗികളെ കൊച്ചിയിലേക്കും അഗത്തി, കവരത്തി ദ്വീപുകളിലേക്കും മാറ്റാന്‍ നേരത്തേ ഡോക്ടറുടേയോ മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസറുടെയോ അനുമതി മാത്രമെ ആവശ്യമായിരുന്നുള്ളു. അതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ പൊളിച്ചെഴുതിയത്.

പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ഒരു ചെയര്‍മാനും മൂന്ന് അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സമിതിയുടെ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലെ രോഗികളെ ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ കയറ്റാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. എല്ലാത്തിനും പുറമെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഉപദേശകന്റെ അന്തിമ അനുമതിയും വേണം. അടിയന്തര ചികില്‍സ വേണ്ട രോഗികള്‍ക്ക് ഈ ഉത്തവ് തിരിച്ചടിയാവുമെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ഭീതിക്കിടയില്‍.

ടൂറിസം വകുപ്പിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലും 170 ഓളം താല്‍കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത് വന്‍ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്ത സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കാനുള്ള വിവാദ നിര്‍ദേശവും വന്നിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ സെക്രട്ടറി അമിത് സതിചാ വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികള്‍ക്ക് അയച്ച സര്‍ക്കുലറിലാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ നിയമന കമ്മറ്റികളാണ് ഇതുവരെ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിരുന്നത്. പൊതു പരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നിയമനങ്ങള്‍. ദ്വീപിലെ വിദഗ്ധരും കമ്മറ്റികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ രൂപംകൊടുത്ത ദ്വീപ് സ്റ്റാഫ് സിലക്ഷന്‍ ബോര്‍ഡിന്റെതാണ് പുതിയ നടപടികള്‍. ഇതില്‍‍ ദ്വീപുനിവാസികളാരും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ മാറ്റുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരാണ് ദ്വീപ്നിവാസികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും തീരുമാനം. പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികള്‍ ആലോചിക്കാന്‍ നാളെ ഓണ്‍ലൈന്‍വഴി ചേരുന്ന സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തിൽ ബിജെപി പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.

