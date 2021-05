സിപിഐ നേതാവ് കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ ഒരു സ്പീക്കറുടെ പേരു വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ‘ഓൾവേയ്സ് കാസ്റ്റിങ് ജോസ്’. എ.സി. ജോസ് എന്ന അമ്പാട്ടു ചാക്കോ ജോസ് ആണ് കണിയാപുരത്തിന്റെ നർമബോധത്തിനു മുന്നിൽ ‘ഓൾവേയ്സ് കാസ്റ്റിങ് ജോസ്’ ആയത്. ഒരു ദിവസംതന്നെ 8 തവണ കാസ്റ്റിങ് വോട്ട് ചെയ്തയാളാണ് ജോസ്. എ.സി. ജോസ് കാലത്തിന്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ മറഞ്ഞെങ്കിലും ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഒരു വിശേഷണം ബാക്കിനിൽക്കുന്നു: ‘കാസ്റ്റിങ് സ്പീക്കർ.’

എ.സി ജോസ്.

കെ. കരുണാകരൻ സർക്കാരിനെ (1981-82) എട്ടു തവണ കാസ്റ്റിങ് വോട്ട് ചെയ്തു നിലനിർത്തിയത് അന്നു സ്പീക്കറായിരുന്ന ജോസാണ്. കേരള നിയമസഭയിൽ കാസ്റ്റിങ് വോട്ട് അവകാശം ഉപയോഗിച്ച ഏക സ്പീക്കറും അദ്ദേഹം തന്നെ. വെറും നാലു മാസം സ്പീക്കറായിരുന്ന്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം ആ പദവിയിലിരുന്നയാളെന്ന സവിശേഷതയ്ക്കൊപ്പം ഒരു പക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു എന്ന ദുഷ്പേരും ജോസ് നേടി.

1981 ഡിസംബർ 28ന് അധികാരമേറ്റ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് ഭരണപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നതു നോമിനേറ്റഡ് അംഗം ഉൾപ്പെടെ 70 സാമാജികർ. പ്രതിപക്ഷത്തിനും അത്രതന്നെ അംഗബലം. സർക്കാരിന് എതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വരുമ്പോൾ രക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സ്പീക്കറായ ജോസിന്റെ ചുമലിലായി. സർക്കാരിനെ രക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം പലതവണ വോട്ടു ചെയ്തു. അതോടെ, പ്രതിപക്ഷം വിമർശനത്തിന്റെ വാളുയർത്തി.

മന്ത്രിസഭയെ നിലനിർത്താൻ കാസ്റ്റിങ് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കറുടെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം തെരുവിലിറങ്ങി. സ്പീക്കറെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രമേയം 1982 മാർച്ച് അഞ്ചിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വോട്ടെടുപ്പു നടന്നപ്പോൾ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു. സ്പീക്കറെ വീഴ്ത്താനായില്ലെങ്കിലും വൈകാതെ, സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനു സാധിച്ചു. ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നു ലോനപ്പൻ നമ്പാടനെ സ്വന്തം പക്ഷത്ത് എത്തിച്ചായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷം കരുണാകരൻ സർക്കാരിനെ താഴെയിട്ടത്. അപ്പോഴാണ് സ്പീക്കർക്കും ആശ്വാസമായത്.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി കീഴ്‌വഴക്കം

സ്പീക്കർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതനായിരിക്കണം എന്നത് ഉദാത്തമായ സങ്കൽപ്പമാണ്. ഒരു നിയമപുസ്തകവും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ശഠിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ജനാധിപത്യം എന്ന ഉന്നത ആശയത്തിന് ശക്തി പകരാൻ അത് ആവശ്യമാണ്. സ്പീക്കർ നിഷ്പക്ഷൻ ആയി നിൽക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിലെ കീഴ്​വഴക്കമാണ്. ആരെങ്കിലും തുടങ്ങിവയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. കേരള നിയമസഭയുടെ 21–ാമത്തെ സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷ് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് വീണ്ടും നിഷ്പക്ഷതയെപ്പറ്റി ചർച്ച സൃഷ്ടിച്ചത്. സഭയ്ക്കു പുറത്തു പൊതുവായി ഉയർന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹിക–സാമുദായിക വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയുമെന്നാണു രാജേഷ് പറഞ്ഞത്.

സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞ് നടന്ന അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൽതന്നെ രാജേഷിന്റെ വാക്കുകളിലെ അനൗചിത്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി. സ്പീക്കർ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷത്തിനു മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. സ്പീക്കർ പദവിയിലേക്കു നിയുക്തരായ ആരിൽനിന്നും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷം സ്പീക്കർക്കു മറുപടി നൽകുമ്പോൾ സഭയിലും അതു സംഘർഷത്തിനിടയാക്കും. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അതിന്റെ സ്പിരിറ്റിൽതന്നെ സ്പീക്കർ ഉൾക്കൊണ്ടു. സ്പീക്കർ പദവിയുടെ അന്തസ്സും പാലിക്കേണ്ട ഔചിത്യവും ഉറപ്പു വരുത്തി മാത്രമാവും അഭിപ്രായ പ്രകടനം എന്നു പിന്നാലെ രാജേഷ് തിരുത്തി. ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിഷ്പക്ഷനായാൽ ആർക്കാണ് ഗുണം?

മൂന്നാം കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന ഡി. ദാമോദരൻ പോറ്റി (1967) ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: സ്പീക്കർ ആയി ഇരിക്കുന്നയാൾക്ക് അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമം വേണം. നല്ലൊരു സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു ദാമോദരൻ പോറ്റി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ കാര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. നിഷ്പക്ഷനായി സഭയെ നയിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇടയുന്നത് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയായിരിക്കും.

വി.എം സുധീരൻ.

മിക്കവാറും അടുത്ത തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ പലവട്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കറുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ സ്വന്തം കക്ഷിയുടെ നേതാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. കേരളത്തിലെ പല സ്പീക്കർമാർക്കും അടുത്തതവണ സീറ്റ് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. പലരും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

സുധീരന്റെ ഉടക്കും ഓർഡിനൻസും

വി.എം.സുധീരൻ സ്പീക്കർ ആയിരിക്കെ ഭരണകക്ഷിക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന വാദമുണ്ട്. ആ പദവിയിൽ എത്താൻ സഹായിച്ചവരെ തിരിഞ്ഞുകൊത്തി എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് സുധീരൻ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണന മാറ്റിവച്ച് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഓർഡിനൻസ് ഭരണത്തെയാണ് സുധീരൻ എതിർത്തത്. ഓർഡിനൻസിന്റെ കാലാവധിയായ 6 മാസം കഴിയും മുൻപ് സഭ ചർച്ച ചെയ്ത് നിയമമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അതിനുപകരം ഒരേ ഓർഡിനൻസ് തന്നെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭരണം നടത്തുന്നതുമാണ് സുധീരനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

സി.എച്ച് മുഹമ്മദ്‌കോയ.

പിൽക്കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതി സമാനമായ വിധി ഇക്കാര്യത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നത് സുധീരന്റെ നിലപാട് എത്രത്തോളം ശരിയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായി കാണാം. സുധീരൻ ഇടപെട്ട മറ്റൊരു വിഷയം ‘വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു’ എന്ന പതിവു മറുപടിയിൽ ആയിരുന്നു. നിയമസഭ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലേക്കും മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും കത്തുകൾ അയയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക വാർത്താ വിനിമയങ്ങൾ സാധ്യമായ കാലത്തും ചില മന്ത്രിമാർ ‘വിവരം ശേഖരിച്ചുവരുന്നു’ എന്ന് മറുപടി നൽകിവന്നതാണ് സുധീരനെ പ്രകോപിതനാക്കിയത്. ഇത്തരം മറുപടികൾ കുറഞ്ഞു എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

സിഎച്ചിന്റ രാജിയും രാഷ്ട്രീയ വിവേകവും

സ്പീക്കർ നിഷ്പക്ഷനായിരിക്കണം എന്ന ആശയത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ആ പദവിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് രാജിവച്ച വ്യക്തിയാണ് സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയ. സ്പീക്കർ പദവി ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടിയിൽനിന്ന് രാജിവച്ചില്ലെങ്കിലും സഭാ നടപടികളിലൂടെ ജനാധിപത്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവരാണ് മിക്ക കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർമാരും. വർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ, തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ, കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നിയമനിർമാണങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടേതായ പങ്ക് സമർപ്പിച്ചവരാണ്.

വക്കം പുരുഷോത്തമൻ.

വർക്കല രാധാകൃഷ്ണന്റെ കടുംപിടിത്തത്തെ വിമർശിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ.കെ.നായനാർ വരെയുണ്ട്. എങ്കിലും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനു വേണ്ടി വർക്കല ഒരിക്കലും തരംതാണില്ല. ലോക്സഭാംഗം ആയിരിക്കെ വർക്കലയുടെ ‘ലാ പോയിന്റു’കൾക്ക് കാതോർത്തിരുന്നത് സഭയിലെ മിടുക്കൻമാരായിരുന്നു. അത്രത്തോളം പ്രാഗത്ഭ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും രാഷ്ട്രീയ കൂറു പ്രകടിപ്പിച്ചവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മേളനം കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്നപ്പോൾ രഹസ്യമായി അവിടെ പോയി എന്ന് ഒരു സ്പീക്കർക്കെതിരെ അക്കാലത്ത് കഥകളുണ്ടായി. കൊൽക്കത്തയിൽവച്ച് അസുഖബാധിതനായതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

രാഷ്ട്രീയം വിടാതെ വക്കം പുരുഷോത്തമൻ

1984ൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വക്കം പുരുഷോത്തമൻ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ സ്പീക്കറായിരുന്നു. പാർട്ടി സീറ്റു നൽകിയപ്പോൾ സ്പീക്കർ നേരെ ആലപ്പുഴയിലേക്കു വണ്ടി കയറി. സിറ്റിങ് എംപി സുശീല ഗോപാലനെ തോൽപ്പിച്ച് എംപിയായി. വക്കത്തിന്റെ പല നടപടികളെപ്പറ്റിയും അക്കാലത്ത് പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം വട്ടം അദ്ദേഹം സ്പീക്കർ ആയിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രമേയം വന്നു. വക്കം പുരുഷോത്തമൻ സർക്കാർ ചെലവിൽ രാഷ്‌ട്രീയ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾക്ക് പോകുന്നതായി ആരോപിച്ചത് മുൻ സ്‌പീക്കർ ആയ വർക്കല രാധാകൃഷ്‌ണൻ ആയിരുന്നു. ഒരു രാഷ്‌ട്രീയപ്പാർട്ടിയുടെയും വക്‌താവാകാതെ വിവാദങ്ങളിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടയാളാണ് സ്‌പീക്കർ എന്ന് വർക്കല അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചു.

സോമനാഥ് ചാറ്റർജി, സീതാറാം യെച്ചൂരി.

വക്കം സ്‌പീക്കറുടെ നിഷ്‌പക്ഷത വെടിഞ്ഞ് രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ഗ്രൂപ്പിന്റെയും വക്‌താവായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് 2004 ഫെബ്രുവരി നാലിന് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രമേയം തള്ളിപ്പോയി. ബംഗാൾ സ്‌പീക്കർ ഹാഷിം അബ്‌ദുൽ ഹലിമിനെപ്പോലെ പാർട്ടി പരിപാടികളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന പതിവ് തനിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു അന്ന് വക്കത്തിന്റെ മറുപടി. ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള കരുത്തനായ ഒരു സ്പീക്കർ സിപിഎമ്മിന്റെ അഹിതം കാരണം അപമാനിതനായി പുറത്തുപോയ സംഭവം നടന്നത് പിൽക്കാലത്താണ്– ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന സോമനാഥ് ചാറ്റർജിയുടെ കഥ അങ്ങനെയാണ്.

സിപിഎം സ്പീക്കർ, പിന്നെ പാർട്ടി തള്ളി

പാർട്ടിക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാരിൽ പങ്കാളിയാകരുത് എന്നാണ് സിപിഎം നയം. ഇതനുസരിച്ചാണ് പിന്തുണ നൽകിയ ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിൽ സിപിഎം പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതും. എന്നാൽ സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്ത് സോമനാഥ് ചാറ്റർജി വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നിർബന്ധം പിടിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ്പീക്കറാ’യി. ആറടിയിലേറെ ഉയരം, ഒത്ത ശരീരം, മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദം, ആധികാരികമായ അറിവ്. രൂപം കൊണ്ടും ധിഷണ കൊണ്ടും അതികായനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ക്ഷോഭവും പരിഹാസവും നിറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അംഗങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തുമായിരുന്നു. അപാരമായ ഓർമശക്തിയായിരുന്നു സോമനാഥ് ചാറ്റർജിക്ക്. നിയമപുസ്തകങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങളും മുൻപു ചർച്ചകളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകളുമൊക്കെ അനായാസം ഓർത്തെടുത്ത് പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാൻ മന്ത്രിമാ‍ർക്കു കൂടുതൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് നിലപാടുകൾക്കായി പാർലമെന്റിൽ അതിശക്തമായി നിലകൊണ്ട സോമനാഥിനെ പക്ഷേ, പാ‍ർട്ടി അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ സമിതി. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ തിളക്കം കുറഞ്ഞ പാർലമെന്റേറിയൻമാർ പോലും പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായെങ്കിലും സോമനാഥ് അതിനു പുറത്തായിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ നയരൂപീകരണത്തിലും സംഘടനാകാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കാളിത്തമുണ്ടായില്ല. പാർട്ടിയിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ടിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുകയും ജ്യോതി ബസു, യച്ചൂരി എന്നിവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തയാളാണ് സോമനാഥ്.

ആണവക്കരാറിന്റെ പേരിൽ 2008ൽ മൻമോഹൻ സിങ് സർക്കാരിന് ഇടതുകക്ഷികൾ പിന്തുണ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സോമനാഥ് ചാറ്റർജിക്കെതിരെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സിപിഎം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണുണ്ടായത്. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ പദവിയായി സ്പീക്കർപദത്തെ പരിഗണിക്കുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് രീതി സോമനാഥ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി. സ്നേഹിച്ച പാർട്ടിയും പ്രിയപ്പെട്ട സർക്കാരും – ഇതിലൊന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തേ മതിയാവൂ എന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പാർട്ടിയിൽ മാന്യമായ അനുരഞ്ജനം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ, കാരാട്ട് അടക്കമുള്ള പാർട്ടിയിലെ കടുംപിടുത്തക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു തയാറായില്ല. അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്കു പുറത്തായി.

രണ്ടാമത്തെ കൂടിയ വോട്ട്, ഭൂരിപക്ഷം

കേരളചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കൂടിയ (96) വോട്ടു നേടിയാണ് എം.ബി. രാജേഷ് സ്പീക്കർ ആകുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ (104) വോട്ടു നേടിയത് അഞ്ചാം നിയമസഭയിൽ ചാക്കീരി അഹമ്മദുകുട്ടിയാണ്. എതിർസ്ഥാനാർത്ഥി എ.നീലലോഹിതദാസൻ നാടാരെ (26 വോട്ട്) 78 വോട്ടിനാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇത്തവണ ഭൂരിപക്ഷം 56 വോട്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലും രാജേഷിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ്. സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ (86 വോട്ട്, 30 ഭൂരിപക്ഷം), വക്കം പുരുഷോത്തമൻ (95–39) എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ട്. ഏറ്റവും നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം (5) ജി. കാർത്തികേയന് (73–68) ആയിരുന്നു.

23–ാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; 21–ാം സ്പീക്കർ

മേയ് 25നു നടന്നത് 23–ാമത്തെ സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേരള നിയമസഭയുടെ 21–ാമത്തെ സ്പീക്കറായാണ് എം.ബി.രാജേഷ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. വക്കം പുരുഷോത്തമൻ (7, 11 നിയമസഭകൾ), തേറമ്പില്‍ രാമകൃഷ്ണൻ (9, 11 നിയമസഭകൾ) എന്നിവർ രണ്ടു തവണ വീതം സ്പീക്കറായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം. രണ്ടാം നിയമസഭയിൽ മൂന്നും 4, 6, 7, 9, 11, 13 നിയമസഭകളിൽ രണ്ടു വീതവും സ്പീക്കർമാരുണ്ടായി.

എതിരില്ലാതെ 6 പേർ

ഇത്തവണയും മത്സരത്തിലൂടെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എതിരില്ലാതെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 6 തവണ മാത്രം. ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി (1957), കെ.എം. സീതി സാഹിബ് (1960), അലക്സാണ്ടർ പറമ്പിത്തറ (1961), ഡി. ദാമോദരൻ പോറ്റി (1967), എ.പി. കുര്യൻ (1980), എ.സി. ജോസ് (1982) എന്നിവർ മാത്രമാണ് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

