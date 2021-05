തിരുവനന്തപുരം ∙ ഡിജിപി ടോമിൻ ജെ.തച്ചങ്കരിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിൽ പുതിയ പദവിയിൽ നിയമനം. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ) ആയാണു നിയമിച്ചത്. ഒരു വർഷമാണു കാലാവധിയെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. നിലവിൽ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ എംഡിയാണ്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണു പുതിയ നിയമനം.

English Summary: Tomin Thachankary appointed as director general of investigation at human rights commission