ജൂൺ 10 മുതൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം; തീരുമാനം മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തു ട്രോളിങ് നിരോധനം ഇത്തവണയും 52 ദിവസം. ജൂൺ 10 മുതൽ‌ ജൂലൈ 31 വരെയാവും നിരോധനം. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത മത്സ്യ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെയും വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം.

സംസ്ഥാന പരിധിയിലുള്ള 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ കടൽ പരിധിയിലെ അടിത്തട്ടിലെ മത്സ്യ ബന്ധനമാണ് നിരോധിക്കുന്നത്. ആഴത്തട്ട് അരിച്ചു പെറുക്കി മത്സ്യ ബന്ധനം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള 4500 ട്രോൾ ബോട്ടുകൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. ഇവ ജൂൺ 9ന് സമീപത്തെ കായലുകളിൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റും. മേൽത്തട്ടിൽ മത്സ്യ ബന്ധനം നടത്തുന്ന ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങൾക്കും പരമ്പരാഗത മത്സ്യ ബന്ധനത്തിനു തടസമുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഒരു കാരിയർ ബോട്ട് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.

തീരപ്രദേശത്ത് മത്സ്യഫെഡിന്റെ ഒഴികെയുള്ള ഇന്ധന പമ്പുകളെല്ലാം ട്രോളിങ് നിരോധന കാലത്ത് അടച്ചിടും. മത്സ്യ ഫെഡ് പമ്പുകളിൽനിന്ന് ഇൻ ബോർഡ് വള്ളങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ഇന്ധനം നൽകുകയുള്ളൂ.

English Summary: Trawling ban in Kerala to start from June 10