മരണത്തെ മുന്നിൽക്കണ്ട ആ രാത്രി, സിനിയുടെ നെഞ്ചുതകർന്ന കരച്ചിൽ; കേൾക്കുന്നില്ലേ...?

കൊച്ചി/കണ്ണൂർ∙ രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കണക്കെടുത്താൽ രണ്ടാം തരംഗത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഎംഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. പി.ടി.സഖറിയാസ്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആദ്യ തരംഗത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചു മുക്തരായവർ പോലും ഇപ്പോൾ രോഗബാധിതരായി മരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. പുതിയ കണക്കു പ്രകാരം രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ 420 ഡോക്ടർമാർക്കു ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഐഎംഎയുടെ കണക്ക്. ഡൽഹിയിൽ മാത്രം 100 ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ ആദ്യ തരംഗത്തിൽ 748 ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചെന്നും സഖറിയാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നഴ്‌സുമാരുടെ കോവിഡ്‌കാല ജീവിതവും വ്യത്യസ്തമല്ല. മാലാഖമാർ എന്ന വാഴ്ത്തിപ്പാടലുകൾക്കിടയിൽ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി, നഴ്സുമാർക്കു ദുരിതംകാലം കൂടിയാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണു പലയിടത്തുനിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷയോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളും വർധിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവൻ ഇതിനോടകം കോവിഡ് തട്ടിയെടുത്തു. എന്നാൽ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ചില ആശുപത്രികൾ നഴ്സുമാരുടെ മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവനാണ് അപകടത്തിലാക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഉയരുന്നത്. അതേസമയം നഴ്‌സുമാർക്കു മുഴുവൻ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുന്ന ആശുപത്രികളുടെ അനുഭവങ്ങളും മറക്കാനാകില്ല.



മൂന്നാമത് ഒരു ഡോസ് കൂടി വേണ്ടി വരും

പുതിയ വകഭേദം ബി.1.617.2ന്റെ പെട്ടെന്നു വ്യാപിക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെ രോഗികളാക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് വന്നുപോയ ശേഷവും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയില്ലാതെ ഫംഗസ് ഇൻഫക്‌ഷനും മറ്റും വന്നു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും മരണനിരക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ പഠനത്തിന് ഐഎംഎ നിർദേശം നൽകി. ഡോക്ടർമാരുടെ മരണ വിവരങ്ങളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വാക്സിനേഷൻ കോവിഡിനെ 100 ശതമാനം പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ല എന്നതും രോഗ വ്യാപനത്തിനു കാരണമാണ്. കോവീഷീൽഡ് വാക്സീൻ 67 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെയാണ് ഫലപ്രാപ്തി. രോഗത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുന്നുള്ളൂ. റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക്ക് വാക്സീൻ കൂടെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസായി എടുക്കുന്നത് രോഗം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വർധിപ്പിക്കും. മറ്റു വാക്സീനുകൾക്കുള്ള ബൂസ്റ്റർ ഡോസായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് റഷ്യയുടെ ഗമലയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 97% പ്രതിരോധം ഇതിലൂടെ ആർജിക്കാനാകും. മൂന്നു ശതമാനം അവഗണിക്കാവുന്നതായാണു പരിഗണിക്കുന്നത്.

സാധാരണ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ മൂന്നു ഡോസാണ്. സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൊണ്ട് രണ്ടു ഡോസാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നു ഡോസ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോസിന് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നിടത്തു തണുപ്പളവ് നിലനിർത്താനാവാതെ ഫലപ്രദമാകാതെ വന്നാൽ മൂന്നാം ഡോസ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ അതു പരിഹരിക്കപ്പെടും. കുറച്ചു കൂടി ഫലപ്രദമായ വാക്സീൻ ആ സമയം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്.

ബ്ലാക്ക് ഫംഗസും ഭീതി

ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാകുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ഇൻഫക്‌ഷൻ എന്നതു പണ്ടു മുതലേ രാജ്യത്തുള്ളതാണ്. മണ്ണിലും വായുവിലുമെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഫംഗസ്. ഇവ സാഹചര്യമനുസരിച്ചു ബാധിക്കുന്ന അണുബാധയാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവരെ മാത്രമാണ് ഇതു ബാധിക്കുക. കോവിഡ് രോഗികളിൽ സാധാരണ ചികിത്സ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ പ്രമേഹം ഉയർത്തുന്ന കുറെ മരുന്നുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കോർട്ടിസോൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രോഗികളുടെ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണമെല്ലാം പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ കൂടെ ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം ചേർത്ത് ദിവസം ഏഴു പ്രാവശ്യം വരെ ഗ്ലൂക്കോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസുലിൻ നൽകി പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കണം. കഴിച്ചിരുന്ന മരുന്നിനു പുറമേയാണ് ഇവ നൽകുന്നത്.

സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്കു ബ്ലാക്ക് ഫംഗസും വൈറ്റ് ഫംഗസുമൊന്നും മരണകാരണമായി വരാറില്ല. പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ മൂക്കിലൂടെ ഇവ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈനസൈറ്റിൽനിന്ന് രക്തം കൂടി ചേർന്ന് മൂക്കൊലിപ്പുണ്ടാകും. കണ്ണിനെ ബാധിക്കും. തലച്ചോറിനെയോ ശ്വാസകോശത്തെയോ ബാധിക്കും. ഇതിനെതിരെ ആംഫെറ്റെറിസിൻ ബി എന്ന മരുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിനു ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം രോഗികളിൽ പാർശ്വഫലമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. വളരെ പരിചയ സമ്പന്നരായ ത്വക്ക് രോഗ ഡോക്ടർമാർക്കു മാത്രമേ അതു നൽകാൻ സാധിക്കൂ. ഇതും ഇന്റർഫെറോൺ പോലെയുമുള്ള മരുന്നുകളെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കാനാവില്ല. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാവുന്നതായി പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും സാധിക്കില്ല.

കാൻസർ രോഗികൾക്കും പ്രമേഹ രോഗികൾക്കുമാണ് സാധാരണ ഈ രോഗം വരുന്നത്. അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരിക്കും എന്നതാണു കാരണം. ഇത് മാരകമായ അണുബാധയായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. തൊലിപ്പുറമെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് ബാധ പോലെ ലളിതമായി തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല ഇത്. പകരം ആന്തരിക അവയവയങ്ങളെയാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത്. ആഗോള തലത്തിൽ 40 മുതൽ 85 ശതമാനം വരെ മരണനിരക്ക് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. ഈ രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞാലുടൻ സ്പെഷലിസ്റ്റുകൾക്കു റഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവെന്നും ഡോ. പി.ടി.സഖറിയാസ് പറഞ്ഞു.

സിനിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ?

പെരുമ്പാവൂരിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സിനിക്കു കോവിഡ് കാരണം 8 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ടമായതു ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയുമാണ്. പെരുമ്പാവൂർ മാന്നാലിക്കുടി ജോയ് (73), ഭാര്യ സിസിലി (78), മകൻ ഉല്ലാസ് (37) എന്നിവരാണു മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. സംഭവത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണു നഴ്സിങ് ജീവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്ന ആവശ്യമാണു നഴ്സുമാരുടെ വിവിധ ഫെയ്സ്ബുക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉയരുന്നത്. നഴ്സായ കെ.എച്ച്.സുധീർ എഴുതിയ കുറിപ്പാണു ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റിൽ നിന്ന്:

‘ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയുടെ ലാഭക്കൊതി കാരണം ഒരു കുടുംബം ഇല്ലാതായ, മനുഷ്യമനസ്സാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന, ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത... അതും ഈ കൊച്ചുകേരളത്തിലെ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന്. ഇതിൽ പറയുന്ന സിനി എന്ന യുവതിക്ക് 31 വയസ്സ് മാത്രമാണ് പ്രായം. അവളുടെ ഇളയ കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സ് ആയിട്ടേയുള്ളൂ. പെരുമ്പാവൂർ പട്ടണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമുഖ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ്‌ നഴ്‌സ്‌ ആയിരുന്നു സിനി. ഭർത്താവ് ഉല്ലാസ് 36 വയസ്സ്, പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിൽ ഒരു ടയർ റീട്രെഡ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു. ഒരു വയസ്സും 5 വയസ്സും പ്രായമുള്ള 2 പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ. രണ്ടും പെൺകുട്ടികൾ. കൂടെ ഉല്ലാസിന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഉണ്ട്.

60 പിന്നിട്ടവരാണെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത്ര പ്രായം തോന്നാത്ത നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും. സിനി ഡ്യൂട്ടിക്കും ഉല്ലാസ് ഷോപ്പിലേക്കും പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയുമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിരുന്നത്. ടൗണിൽ കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്തായിട്ടാണ് വീട്. സാമ്പത്തികമായി അത്യാവശ്യം നല്ല നിലയിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായി ജീവിച്ചുപോയിരുന്ന ഒരു കുടുംബം. സിനി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോവിഡ് വാർഡ് തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സിനിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കഷ്ടകാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഉള്ളതിനാൽ കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം കോവിഡ് വാക്‌സീൻ എടുത്തപ്പോഴും സിനിക്ക് വാക്‌സീൻ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കോവിഡ് വാർഡിൽ പോസ്റ്റിങ് ഇട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സിനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

താൻ വാക്‌സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നും തനിക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞുള്ളതാണ് എന്നും തന്നെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യരുത് എന്നും സിനി അധികാരികളുടെ കാലു പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ആരുടെയും മനസ്സലിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ സിനി കോവിഡ് വാർഡിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതയായി. രോഗികളിൽനിന്ന് പണം പിടുങ്ങാനായി തട്ടിക്കൂട്ടി കോവിഡ് വാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ഇടത്തരം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെയും ഡോണിങ് ആൻഡ് ഡോഫിങ് സൗകര്യങ്ങളും പിപിഇ കിറ്റ്, എൻ95 മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. എത്ര മണിക്കൂറാണ് തുടർച്ചയായി കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്നതും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല.

സിനിയുടെ കുടുംബ ചിത്രം

എന്തായാലും കോവിഡ് വാർഡിൽ ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സിനിക്ക് പനി തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ ഭർത്താവിനും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും എല്ലാം പനി. ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ്. അമ്മച്ചിയെയും അപ്പച്ചനെയും ഭർത്താവിനെയും വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മാറ്റി. മേയ് 12ന് അമ്മച്ചി മരിച്ചു. മേയ് 18ന് അപ്പച്ചനും മരിച്ചു. മേയ് 20ന് സിനിയുടെ ഭർത്താവ് ഉല്ലാസും മരിച്ചു. 36 വയസ്സുകാരനായ സിനിയുടെ ഭർത്താവിന് മറ്റ് യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു! ഇനി സിനിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആരാണുള്ളത്.? വരുമാനമാർഗവും അടഞ്ഞു. സിനി എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കു പോകാം എന്നുവച്ചാൽ തന്നെ അഞ്ചു വയസ്സും ഒരു വയസ്സും പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരെ ഏൽപിച്ചു പോകും!

സിനിയുടെ അമ്മ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടതാണ്. വീട്ടിൽ ചെന്ന വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോടും നേരിൽ ചെല്ലാൻ വയ്യാത്തതിനാൽ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നവരോടും സിനി ചോദിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനിയെങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, അവരെ ഇനി ആരു നോക്കും? മുളകീറുന്ന പോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സിനി ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉത്തരമില്ല! എന്തു പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും എന്നറിയാതെ ബന്ധുക്കളും കൂടെ കരയുന്നു. ഈ അവസ്ഥ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ. നമുക്കും നാളെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടോ? ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം? ഇനി ഒരു നഴ്സിനും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൂടാ... അതിന് നഴ്സിങ് സമൂഹം ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും നോക്കാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നേ മതിയാകൂ.

കോവിഡ് വാർഡുകൾ ഉള്ള എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും സാമൂഹ്യഅകലം പാലിക്കാൻ മതിയായ സൗകര്യമുള്ള ഡോണിങ്, ഡോഫിങ് മുറികൾ ഉണ്ടോ എന്നും വാർഡുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നും കൃത്യമായ, ഗുണനിലവാരമുള്ള പിപിഇ കിറ്റ് ആവശ്യത്തിന് നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം. എറണാകുളം പട്ടണത്തിലുള്ള എൻഎബിഎച്ച് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെയുള്ള പ്രശസ്തമായ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പോലും ഡോണിങ്, ഡോഫിങ് സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമല്ല എന്ന് പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടണം.

പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയാലും ഗവ.ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയാലും ഗർഭിണികളെയോ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരെയോ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരെയോ ഗുരുതരരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെയോ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഉത്തരവ് വേണം. അത്‌ ലംഘിക്കുന്നവരെ യാതൊരു ഇളവും നൽകാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾത്തന്നെ രൂക്ഷമായ കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാരുടെ ക്ഷാമം ഇനിയും വളരെ രൂക്ഷമാകും. അത്‌ ഈ നാടിന് താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്നു വരില്ല. ഉറ്റവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം പേടിച്ച് ഒരാൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ എസ്മയല്ല, എന്തൊക്കെ ഉമ്മാക്കി കാട്ടിയാലും അയാളെ ആ തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾത്തന്നെ ദിവസം 1100 രൂപയും ഭക്ഷണവും എന്ന ഒാഫർ ചെയ്തിട്ടു പോലും കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ ആളുകളെ കിട്ടുന്നില്ലെന്നതും ഒാർക്കണം...’– സുധീർ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

മരണത്തെ മുന്നില്‍ക്കണ്ട ആ രാത്രി...

നഴ്സിങ് ജോലിക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിതയായി, കോവിഡ് ബാധിച്ച 10 മാസം മാത്രം പ്രായമായ മകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 3 മക്കളെ ഭർത്താവിനെ ഏൽപിച്ച് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി ഐസിയുവിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു ദിവസങ്ങളോളം കഴിയേണ്ടി വന്ന കഥയാണു കണ്ണൂർ കടന്നപ്പള്ളി തങ്കേക്കൽ സ്വദേശിനി പി.ഷെർലിക്കു പറയാനുള്ളത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹൃദയാലയയിലെ സിസിയു വിഭാഗത്തിലെ നഴ്സാണു ഷെർലി. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്നു.

മേയ് 29നു ചെറിയ പനിയും ശരീരവേദനയുമായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം. അന്നുവരെയാണു ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. കോവി‍ഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി സ്രവം നൽകിയാണ് അന്നു വീട്ടിലേക്കു പോയത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന പരിശോധനാഫലം മേയ് ഒന്നിനാണു ലഭിച്ചത്. ഷെർലിക്കു പുറമേ, ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായി. ക്ഷീണം തോന്നുന്നെങ്കിലും പരമാവധി വീട്ടിൽ തന്നെ ചികിത്സയിൽ കഴിയാമെന്നായിരുന്നു ഷെർലിയുടെ ചിന്ത. കാരണം കൈക്കുഞ്ഞായ മകൻ ഉൾപ്പെടെ വീട്ടിലുണ്ട്. താൻ വീട്ടിൽ നിന്നു മാറി നിന്നാൽ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താകും എന്ന ആശങ്ക!

എന്നാൽ അഞ്ചാം ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും ഷെ‍ർലിയുടെ നില വഷളായി. തുടർന്നു ഡോക്ടറെ വിളിച്ച്, പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തി അഡ്മിറ്റായി. അന്നു വൈകിട്ടു തന്നെ ഷെർലിയെ ഐസിയുവിലേക്കു മാറ്റി. 14നാണു വാർഡിലേക്കു മാറ്റിയത്. ഇളയകുഞ്ഞിനു 10 മാസം മാത്രമാണു പ്രായം. കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുന്നതിനാൽ ഞാൻ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. വാക്സീനെടുക്കാതിരുന്നതാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമാക്കാൻ കാരണമായതെന്നും ഷെർലി പറയുന്നു.

ഐസിയുവിൽ കിടന്ന ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചു ഷെർലി പറയുന്നതിങ്ങനെ: ‘ശ്വാസംമുട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി. ആശുപത്രിയിലെത്തി എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോൾ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെന്നു ഡോക്ടർമാർ മനസ്സിലാക്കി. ആശുപത്രിയിലെത്തി ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത്. പിന്നീടാണ് ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഐസിയുവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണെങ്കിലും നല്ല ടെൻ‌ഷനുണ്ടായിരുന്നു. ഉറക്കമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത്. അനങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഓക്സിജൻ ലെവൽ താഴ്ന്നു പോകുന്ന സ്ഥിതി. പലപ്പോഴും മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു.

എല്ലാവരും വാക്സീനെടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും എന്നു പുറത്തിറങ്ങി പറയാനാണ് ആ സമയത്തു തോന്നിയത്.’ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ.എസ്.എം.അഷ്റഫിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണു കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റാകുന്നതിനു കാരണമായത്. പരിയാരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.കുര്യാക്കോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു. സഹായിക്കാനാരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഐസിയുവിൽ കിടന്ന സമയത്ത് സഹപ്രവർത്തകർ ആ ചുമതല കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനാൽ ഷെർലിക്കു കൂട്ടിരിപ്പിന് ആരെയും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. 3 ദിവസം വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, 12 വയസ്സുള്ള മൂത്തമകളാണ് ആശുപത്രിയിൽ കൂട്ടിരിക്കാനെത്തിയത്. ആശുപത്രിയിൽനിന്നു ഡിസ്ചാര്‍ജായി ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടെങ്കിലും കടന്നപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലാണു ഷെർലി. ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് വീണ്ടും ഡ്യൂട്ടിയിൽ കയറാമെന്ന പ്രത്യാശയില്‍...

