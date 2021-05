ആലപ്പുഴ∙ പമ്പ, അച്ചൻകോവിൽ, മണിമല എന്നീ നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നദി തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ല കലക്ടർ എ.അലക്സാണ്ടർ അറിയിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ട്.



24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലൂക്ക് തല കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജമാക്കാനും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും തഹസിൽദാർമാർക്കും വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർക്കും നിർദേശം നൽകി.

English Summary: Water level in Pampa, AchanKovil and Manimala rivers may rise