കോഴിക്കോട്ട് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള ലൈനിൽ തകരാർ; ജലവിതരണം തടസപ്പെട്ടു

കോഴിക്കോട് ∙ കുമാരസ്വാമി – ചെലപ്രം റോഡിൽ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലൈനിൽ തകരാർ. വാൽവിന്റെ ഷട്ടർ ഉൾപ്പെടെ തകരാറിലായി. പെരുവണ്ണാമൂഴിയിൽനിന്നും ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പമ്പിങ് പൂർണമായും നിർത്തി.

കുമാരസ്വാമിക്ക് സമീപം ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വാൽവ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലം ജല അതോറിറ്റി ചീഫ് എൻജിനീയർ ബി.ഷാജഹാൻ, സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർ ടി.പി. ഇന്ദുലേഖ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ പി.ജമാൽ എന്നിവർ സന്ദർശിക്കുന്നു.

ഇതോടെ 27 വരെ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിലും ബാലുശ്ശേരി, നന്മണ്ട, കാക്കൂർ, പെരുമണ്ണ, ഒളവണ്ണ, ബേപ്പൂർ, ചെറുവണ്ണൂർ, കടലുണ്ടി, കക്കോടി, കുന്നമംഗലം, നരിക്കുനി, കുരുവട്ടൂർ, തലക്കുളത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ജല വിതരണം മുടങ്ങി.

ജല അതോറിറ്റി ചീഫ് എൻജിനീയർ ബി.ഷാജഹാൻ, സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർ ടി.പി.ഇന്ദുലേഖ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ പി.ജമാൽ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ എൻ.എസ്.ബിജു എന്നിവർ രാവിലെ കുമാരസ്വാമിയിലെത്തി പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്തു.

പുവാട്ടുപറമ്പിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി

കോഴിക്കോട് പുവാട്ടുപറമ്പിൽ ജല അതോറിറ്റിയുടെ 700 എംഎം വ്യാസമുള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയതോടെ നഗരത്തിലെ കോവൂർ, പൊറ്റമ്മൽ സംഭരണകളിലേക്കുള്ള ജല വിതരണം മുടങ്ങി. മാവൂർ കൂളിമാട് പ്ലാന്റിൽനിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം എത്തുന്ന ജല വിതരണ കുഴലാണ് പൊട്ടിയത്.

മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ജല വിതരണം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ മറ്റൊരു ലൈനിലൂടെ വെള്ളം നൽകാൻ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജല അതോറിറ്റി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Water Supply delayed in various parts of Kozhikode