തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ അ‍ഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് 20,000 കോടി രൂപയുടെ റോഡുകളും പാലങ്ങളും വരുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത്, ടൂറിസം മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്. മലയോര ഹൈവേയിലേക്ക് എല്ലാ ജില്ലകളില്‍നിന്നും കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കും. മലയോര ഹൈവേയുടെ എല്ലാ റീച്ചുകളും അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



3 വര്‍ഷത്തിനകം 65 പാലങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കും. കണക്ടിവിറ്റിയില്‍ വന്‍ കുതിപ്പുണ്ടാകും. മുൻമന്ത്രി ജി.സുധാകരന്‍ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നടപ്പാക്കിയത് എൽഡിഎഫ് നയമാണ്. പിഡബ്ല്യുഡി പദ്ധതികളുടെ തുടര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ച് സുധാകരനുമായി നേരിട്ട് ചര്‍ച്ച നടത്തും.

2025നകം 20 ലക്ഷം വിദേശ സഞ്ചാരികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2025ല്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന തദ്ദേശീയ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 3.62 കോടിയാണ്. 5 വര്‍ഷം കൊണ്ട് കേരളത്തെ സമ്പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം സംസ്ഥാനമാക്കു‌ം. ടൂറിസം മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും വാക്സിനേഷന്‍ ഉറപ്പാക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതികളില്‍ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് 18 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. പൊഴിയൂരില്‍ തീരദേശ റോഡ് പുനര്‍നിര്‍മിക്കാന്‍ 4 കോടി രൂപ വേണ്ടിവരും. ശംഖുമുഖത്തുണ്ടായ നഷ്ടം 2 കോടിയാണ്. പീരുമേട്ടില്‍ 3 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: 65 bridges will be completed within 3 years: Minister PA Mohammed Riyas