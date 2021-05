ദ്വീപിലെ കപ്പൽ ജീവനക്കാരുടെ നിയമന കരാർ ഷിപ്പിങ് കോർപ്പറേഷന് കൈമാറാൻ നീക്കം

കൊച്ചി∙ ലക്ഷദ്വീപ് ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ(എൽഡിസിഎൽ) കപ്പൽ വിഭാഗത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റാനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നീക്കം. കപ്പലുകളിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള കരാർ ഷിപ്പിങ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനാണ് നീക്കം. ഇതുകാണിച്ച് ഷിപ്പിങ് കോർപ്പറേഷൻ എൽഡിസിഎല്ലിനു കത്തയച്ചു. 20 വർഷമായി കപ്പൽ വിഭാഗത്തിന്റെ നിയമനം ഉൾപ്പടെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എൽഡിസിഎല്ലിനായിരുന്നു എന്നിരിക്കെയാണ് അടിയന്തര ഇടപെടൽ.

നിലവിലുള്ള കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആറുമാസം ഇപ്പോഴുള്ള ജീവനക്കാരുടെ നിയമന സാഹചര്യം തുടരാമെന്നും ആറുമാസത്തിനു ശേഷം ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഷിപ്പിങ് കോർപ്പറേഷനായിരിക്കും എന്നുമാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഈ കാലയളവിൽ ഷിപ്പിങ് കോർപ്പറേഷന് കൈമാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവ പരിശോധിച്ച ശേഷം ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ജോലിയിൽ തുടരണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഷിപ്പിങ് കോർപ്പറേഷന്റേതായിരിക്കും തീരുമാനം.



നിലവിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്നു സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഏഴു യാത്രാ കപ്പലുകളും എട്ടു ബാർജുകളും ഏതാനും സ്പീഡ് വെസലുകളുമാണ്. ഇതിൽ ആകെ 800ൽ പരം ജീവനക്കാരുണ്ട്. ഇവരിൽ ഏറെയും ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറെ പേരെങ്കിലും കേരളീയരാണ്. ഇവയുടെ ചുമതല ഷിപ്പിങ് കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുകയും പലരെയും സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ദ്വീപ് വാസികളുടെ ആശങ്ക.



English Summary: Inclusion of Administrator power to change appointment agreement of ship workers