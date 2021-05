ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മലയാളി നഴ്സിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത; ഭർത്താവിനെതിരെ പരാതിയുമായി കുടുംബം

കോട്ടയം∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മലയാളി നഴ്സിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം. പൊൻകുന്നം ചിറക്കടവ് സ്വദേശി ഷീജയുടെ മരണത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഷീജയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം പരാതി നൽകി.

നഴ്സായ ഷീജ ഭർത്താവ് ബൈജുവിനും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റെഡ്ഡിച്ചിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഷീജ മരിച്ചതായി നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കു വിവരം ലഭിച്ചു. ബൈജുവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണു വിവരം ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീടു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഷീജ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണു ബന്ധുക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഷീജ സുഹൃത്തിനയച്ച ശബ്ദസന്ദേശം കൂടി ലഭിച്ചതാണ് ബന്ധുക്കളുടെ സംശയം വർധിപ്പിച്ചത്.



ഷീജയെ ബൈജു മർദിച്ചിരുന്നതായും സമ്പാദ്യമത്രയും തട്ടിയെടുത്തുവെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. മൃതദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സംസ്കരിക്കാനാണ് നിലവിൽ നീക്കം. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരനും ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകി. ബൈജുവിനൊപ്പമുള്ള കുട്ടികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.



English Summary: Malayali nurse death in England: Relatives allegations against her husband