‘നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പോലും എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല’; പ്രതികരണവുമായി രാംദേവ്

ഡെറാഡൂൺ ∙ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ മരണത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ യോഗാ ഗുരു ബാബാ രാംദേവ് വീണ്ടും വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത്. ‘നിങ്ങളുടെ പിതാവിനു പോലും എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല’ എന്നാണ് പുതിയ പ്രസ്താവന. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ‘അറസ്റ്റ് രാംദേവ്’ എന്ന ആവശ്യമുയർന്നതിലാണു പ്രതികരണം. അവർ വെറുതെ ബഹളമുണ്ടാക്കുകയാണെന്നും രാംദേവ് പറഞ്ഞു.



ലക്ഷക്കണക്കിനു രോഗികൾ അലോപ്പതി മരുന്നു കഴിച്ചു മരിച്ചുവെന്നു രാംദേവ് പറഞ്ഞതാണ് വിവാദമായത്. പരാമർശം തെറ്റാണെന്നു സമ്മതിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ നൽകണമെന്നും കോവിഡിനുള്ള മരുന്നാണ് ‘കൊറോനിൽ കിറ്റ്’ എന്ന പരസ്യം പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ഐഎംഎ) രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വക്കീൽ നോട്ടിസും അയച്ചു.

15 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം മാപ്പു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 1000 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഐഎംഎ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സെക്രട്ടറി അജയ് ഖന്ന നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു. സർക്കാർ മാർഗനിർദേശത്തെയും ചികിത്സയെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും വാക്സിനേഷനെപ്പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി രാംദേവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഐഎംഎ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Even their father cannot arrest me: Ramdev