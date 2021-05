കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്: കെ.സുധാകരനു തടയിടാൻ എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ; നീക്കം ശക്തം

തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ.സുധാകരൻ വരുന്നത് തടയാൻ നീക്കം ശക്തമാക്കി എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനോടു പാർട്ടിയും സമൂഹവും നീതി കാണിച്ചില്ലെന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സമൂഹമാധ്യത്തിലെ കുറിപ്പ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ ഹൈക്കമാൻഡ് അടുത്തയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് കാര്യമായ പിന്തുണ നൽകാതിരുന്ന എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പള്ളിയെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്ത് വരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. മുല്ലപ്പള്ളി രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നടപടി തുടങ്ങിയിരുന്നു. കെ.സുധാകന്റെ പേരാണ് ഇപ്പോഴും സജീവമായുള്ളത്. സുധാകരനെ ഒഴിവാക്കാൻ എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കേണ്ടന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് സേവ് മുല്ലപ്പള്ളി മുദ്രാവാക്യവുമായി നേതാക്കൾ ഇറങ്ങിയത്. മുല്ലപ്പള്ളിയോട് പാർട്ടി നീതി കാണിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചെന്നിത്തല, ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കും തനിക്കും മറ്റ് നേതാക്കൾക്കും ശേഷമേ പ്രസിഡന്റായ മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് തോൽവിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളുവെന്നും കണ്ടെത്തി.

സംഘടന ദുർബലമായത് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ മാത്രം കുറ്റമല്ല. വിദ്യാർഥികാലം മുതലുള്ള മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യത്തിലെ കുറിപ്പിലൂടെ വിവരിച്ച ചെന്നിത്തല തന്നെയും മുല്ലപ്പള്ളിയെയും സിപിഎം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആരും പ്രതിരോധിച്ചില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലിട്ട് അലക്കപ്പെടേണ്ടയാളല്ല മുല്ലപ്പള്ളിയെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്റെ പ്രതികരണം.

അതേസമയം, പുതിയ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ആരാകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അശോക് ചവാൻ കമ്മിറ്റി നേതാക്കളിൽനിന്ന് അഭിപ്രായം തേടുന്നത് തുടരുകയാണ്. സമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തീരുമാനിക്കുക. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സമർദത്തിന് വഴങ്ങി സുധാകരനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഈഴവ സമുദായത്തിൽനിന്ന് മറ്റ് ചില പേരുകൾ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും. അതല്ല തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽപെട്ടയാളെ നിയമസഭ കക്ഷിയാക്കിയ മാതൃക ഇവിടെയും തുടർന്നാൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനു നറുക്ക് വീഴാം.

