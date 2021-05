ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് രമയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ: ചട്ടലംഘനമാണോയെന്നു പരിശോധിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ചിത്രമുള്ള ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് കെ.കെ.രമ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സംഭവം ചട്ടലംഘനമാണോയെന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നു സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷ്. സഭാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാൻ അംഗങ്ങൾ തയാറാകണമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.



രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഇരയായി 9 വർഷം മുൻപ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ചിത്രം പതിച്ച ബാഡ്ജുമായാണ് വടകര എംഎൽഎ കെ.കെ.രമ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനെത്തിയത്.

അതേസമയം, ദേവികുളം എംഎൽഎ എ.രാജയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ സംബന്ധിച്ച് നിയമ വകുപ്പിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനു ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു. എ.രാജ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ സഗൗരവമെന്നോ ദൈവനാമത്തിലെന്നോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. നിയമസഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാലാനുസൃത മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഇ–നിയമസഭ, സഭാ ടിവി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാൻ മുൻഗണന നൽകുമെന്നും സ്പീക്കർ പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary: KK Rema takes oath wearing TP's badge: Will be check whether it was a violation of the rules, says Speaker MB Rajesh