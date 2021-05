ലക്ഷദ്വീപിൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ വള്ളങ്ങളും ഷെഡുകളും നശിപ്പിച്ചു; വിഡിയോ

കവരത്തി∙ മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനോപാധി നശിപ്പിച്ച് ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം. തീരസംരക്ഷണനിയമത്തിന്‍റെ പേരില്‍ വള്ളങ്ങളും ഷെഡുകളും നശിപ്പിച്ചു. കോവിഡിന്‍റെ പേരില്‍ കര്‍ഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച് നാട്ടുകാരെ വീട്ടിലിരുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു പൊളിക്കല്‍. പൊലീസ് ബന്തവസില്‍ ഏപ്രില്‍ 28ന് നടത്തിയ നടപടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മനോരമ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു.

ലക്ഷദ്വീപിലെ കവരത്തിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത്. തീരമേഖലയിലെ മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഷെഡുകളും വള്ളങ്ങളുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ 28ന് രാത്രിയില്‍ പൊളിച്ചടുക്കി. പൊലീസും ദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊളിക്കലിന് കാവല്‍ നിന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാല്‍ മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളടക്കമുള്ള ദ്വീപ് നിവാസികള്‍ വീടുകളിലായിരുന്നു. ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാന്‍ പോലും ആര്‍ക്കും സാധിച്ചില്ല.



വീടുകളില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിലര്‍ പിന്നീടു കണ്ട കാഴ്ച ദുഃഖകരമായിരുന്നു. ബോട്ടുകള്‍ കയറ്റിയിരുന്ന ഷെഡുകളെല്ലാം പൊളിച്ചതോടെ പലര്‍ക്കും കടലിലേക്ക് ബോട്ടുകള്‍ ഇറക്കേണ്ടിവന്നു. പിന്നാലെയാണ് ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദ്വീപിനെ വിഴുങ്ങിയത്. ദ്വീപ് ജനതയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം കോവിഡില്‍ അലിഞ്ഞുപോയി. ദ്വീപിലെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളുടെ കുറവുമെല്ലാം കാരണം ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പലതും പുറത്തുവന്നത്.



English Summary : Boats and Sheds of fishermen destroyed at night