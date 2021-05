പ്രതിഫലമില്ലാതെ ജോലി; തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് നൽകി മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്

കൊച്ചി ∙ കോവിഡിൽ നാടാകെ പകച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു മാസത്തോളമായി പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളുടെ കയറ്റിറക്കു ജോലി ഏറ്റെടുത്തു മാതൃകയായി യൂണിയൻ തൊഴിലാളികൾ. ഇവരുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് മധ്യമേഖല ഡപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ റെജി പി.വർഗീസ്, എറണാകുളം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർടിഒ ഷാജി മാധവൻ എന്നിവർ തൊഴിലാളികൾക്കു ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് എത്തിച്ചു നൽകി. തേവരയിലെ കൊച്ചിൻ എയർ പ്രൊഡക്ട്സിലായിരുന്നു വിതരണം.

ഒരു മാസമായി ജില്ലയിലെ മോട്ടർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കലൂർ സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിൽ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ വാർ റൂമിൽനിന്നുള്ള നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചു വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ എത്തിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാർഡിനടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ എയർ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളിൽ നിറച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.



ഇതിനായി പകർച്ചവ്യാധി നിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത വാഹനങ്ങളും ഡ്രൈവർമാരായി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അണിനിരന്നു. സിലിണ്ടറുകൾ വാഹനങ്ങളിലേക്കു കയറ്റുന്നതും ഇറക്കുന്നതും വെല്ലുവിളിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എറണാകുളത്തെ സിഐടിയു സിറ്റി ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി, ആലുവ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ടുവന്നു.



ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ഈ ദൗത്യം മുടക്കമില്ലാതെ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇവർ. സന്നദ്ധ സേവനം നൽകുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക്, സഹപ്രവർത്തകരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ പലചരക്കും പച്ചക്കറിയും മാസ്കുകളും അടങ്ങുന്ന കിറ്റാണു മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് നൽകിയത്.



