ലക്ഷദ്വീപ്: ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ ഇടപെടണം: മോദിക്ക് കത്തയച്ച് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേലിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇടപെടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഉത്തരവുകൾ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും തകർക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.



ജനപ്രതിനിധികളുമായോ പൊതു ജനങ്ങളുമായോ കൂടിയാലോചനകൾ ഇല്ലാതെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. വിവാദ ഉത്തരവുകൾ പിൻവലിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Rahul Gandhi writes to PM Modi, demands withdrawal of new regulations in Lakshadweep