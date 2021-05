തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ പൊലീസ് മേധാവിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കി സര്‍ക്കാര്‍. ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിരമിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് കേന്ദ്രതീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ ഒരാള്‍ക്കു താല്‍ക്കാലിക ചുമതല നല്‍കും. ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരിയെ ഡിജിപി റാങ്കില്‍ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിലേക്കു മാറ്റിയത് ഇതിനായാണെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍.



സിബിഐ ഡയറക്ടറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തതിനാല്‍, ജൂണ്‍ 30ന് വിരമിക്കുന്നതു വരെ ബെഹ്റ പൊലീസ് മേധാവിയായി തുടരും. അതിനു ശേഷമുള്ള മേധാവിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പട്ടിക സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറി. 30 വര്‍ഷം സര്‍വീസുള്ള എഡിജിപിമാരടക്കം 12 പേരാണ് പട്ടികയില്‍. കേസുകള്‍ തടസ്സമായില്ലെങ്കില്‍ കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള അരുണ്‍ കുമാര്‍ സിന്‍ഹ, ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരി, സുദേഷ്കുമാര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ചുരുക്കപ്പട്ടിക യുപിഎസ്‌സി തിരിച്ചയയ്ക്കും.

കേന്ദ്രത്തില്‍ ഉന്നത പദവിയിലുള്ള അരുണ്‍കുമാര്‍ സിന്‍ഹ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നേക്കില്ല. അതിനാല്‍ ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരി, സുദേഷ്കുമാര്‍ എന്നിവരില്‍ സര്‍ക്കാരിന് താല്‍പര്യമുള്ള ഒരാള്‍ ഡിജിപിയാകും. കേരളം നല്‍കിയ പട്ടിക പരിശോധിച്ച് യുപിഎസ്‌സി തിരിച്ചയയ്ക്കാന്‍ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു മാസമെങ്കിലും എടുക്കും. അതിനാല്‍ ബെഹ്റ വിരമിക്കും മുന്‍പ് നടപടി പൂര്‍ത്തിയാവില്ല. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ജൂലായ് 1 മുതല്‍ ഒരാള്‍ക്ക് പൊലീസ് മേധാവിയുടെ താല്‍ക്കാലിക ചുമതല നല്‍കും.

കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ (കെഎഫ്സി) നിന്നു തച്ചങ്കരിയെ പൊടുന്നനെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനില്‍ ഡിജിപി റാങ്കുള്ള തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് മാറ്റിയത് ഇതിനാണെന്നാണ് സൂചന. കെഎഫ്സി പൊലീസിന് പുറത്തുള്ള വകുപ്പാണ്. പൊലീസിന് പുറത്തുള്ള ഒരാള്‍ക്ക് ഡിജിപിയുടെ താല്‍ക്കാലിക ചുമതല നല്‍കുന്നതിലുള്ള നിയമതടസ്സം മറികടക്കാനാണ് അവിടെനിന്നുള്ള മാറ്റമെന്നും കരുതുന്നു. ഒരു വര്‍ഷം കാലാവധിയുള്ള ഉന്നത പദവി സൃഷ്ടിച്ച് തച്ചങ്കരിയെ മാറ്റിയത് ഡിജിപി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി പരിഗണിക്കില്ലെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും വാദമുണ്ട്.

English Summary: Selection of new police chief in Kerala