നിയമനിർമാണവും നയരൂപീകരണവും രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം: ട്വിറ്ററിനോട് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തോട് നിബന്ധനകൾ നിർദേശിക്കുന്നതിനു പകരം രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു തടസ്സമാകുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രതികരണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ ട്വിറ്റർ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിയമനിർമാണവും നയരൂപീകരണവും രാജ്യത്തിന്റെ സവിശേഷാധികാരമാണ്. സമൂഹമാധ്യമം മാത്രമായ ട്വിറ്ററിന് ഇന്ത്യയുടെ നിയമ ചട്ടക്കൂട് എന്താണെന്ന് നിർണയിക്കാനാവില്ല. ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രസ്താവന തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതവും ഇന്ത്യയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമവുമാണെന്നും ഐടി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ ട്വിറ്റർ അതിന്റെ നടപടികളിലൂടെയും മനഃപൂർവമായ ധിക്കാരത്തിലൂടെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിന്റെയും മഹത്തായ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തെ സർക്കാർ മാനിക്കുന്നു.

ട്വിറ്ററിന്റെ സുതാര്യമല്ലാത്ത നയങ്ങളാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തടസ്സം. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഏകപക്ഷീയമായി ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ട്വീറ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: "Stop Beating Around The Bush, Comply With Law Of Land": Centre To Twitter