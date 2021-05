തിരുവനന്തപുരം∙ വിഴിഞ്ഞത്ത് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കാണാതായ മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ വള്ളങ്ങൾ മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി ഉയർന്നു. പൂന്തുറ സ്വദേശി ജോസഫ് വര്‍ഗീസ്, വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി സേവ്യര്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പൂന്തുറ സ്വദേശി ഡേവിഡ് സണ്ണിന്‍റെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കോസ്റ്റ് ഗാർഡും കോസ്റ്റൽ പൊലീസും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. കരയ്ക്കെത്തിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്നലെ രാവിലെ ഡേവിഡ്‌സൺ എന്നു വിളിക്കുന്ന സ്‌റ്റെല്ലസിന്റെ മൃതദേഹം അടിമലത്തുറ തീരത്തു നിന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി അതിശക്തമായ കാറ്റിനേത്തുടർന്ന് വള്ളങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ മറിഞ്ഞാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഇന്ന് രാവിലെ ആറു മണിയോടെ പെരുമാതുറ മുതലപ്പൊഴിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് ഒരാളെ കാണാതായി. 4 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി ഷാജുവിനെയാണ് കാണാതായത്. പെരുമാതുറ മുതലപ്പൊഴിയിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിൽ പോകുന്നതിനിടെ അഴിമുഖത്തിന് 30 മീറ്റർ അകലെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഡാനിയൽ എന്ന വള്ളം മറിയുകയായിരുന്നു.

English Summary : Vizhinjam boat accident: Bodies of two more fishermen recovered