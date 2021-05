മേയ് 23ന് ഗ്രീസ് തലസ്ഥാനമായ ആതൻസിൽനിന്നു ലിത്വാനിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ മിൽനിയസിലേക്കു പറന്നുയർന്ന റിയാൻ എയർ ഫ്ലൈറ്റ് 4978 ബെലാറസിന്റെ വ്യോമമേഖല പിന്നിടുന്നതിനു 10 മിനിറ്റ് മുൻപ് പൈലറ്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി; വിമാനം ബെലാറസ് തലസ്ഥാനമായ മിൻസ്കിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുന്നു. മറ്റു വിശദീകരണമൊന്നും പൈലറ്റ് നൽകിയില്ലെങ്കിലും യാത്രക്കാരിലൊരാൾ പൊടുന്നനെ അസ്വസ്ഥനായി സീറ്റിൽനിന്ന് എണീറ്റു തന്റെ ഹാൻഡ് ബാഗ് തുറന്നു ലാപ്ടോപ് കംപ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോണും കൂടെയുള്ള യുവതിക്കു കൈമാറി. മിഗ്-29 യുദ്ധവിമാനം തങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിമാനത്തെ പിന്തുടരുന്നുവെന്നതു യാത്രക്കാർ അറിഞ്ഞില്ല.

വിമാനം ബെലാറസ് തലസ്ഥാനമായ മിൻസ്കിൽ ഇറങ്ങിയതും സുരക്ഷാ സൈനികർ വളഞ്ഞു. 127 യാത്രക്കാരെയും പുറത്തിറക്കി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. വിമാനത്തിൽ ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാണ് അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കാൻ പൈലറ്റിന് ബെലാറസ് അധികൃതരിൽനിന്നു നിർദേശം ലഭിച്ചത്. യുദ്ധവിമാനം വട്ടമിട്ടതോടെ പൈലറ്റിനു മറ്റു വഴിയില്ലായിരുന്നു. ബെലാറസ് ഭരണകൂട നടപടി ലക്ഷ്യമിട്ടതു വിമാനത്തിലെ ഒരു യാത്രക്കാരനെയായിരുന്നു. ബെലാറസ് വിമത മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ റോമൻ പ്രൊട്ടസെവിച്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം റഷ്യക്കാരിയായ കൂട്ടുകാരി സോഫിയ സപേഗയും അറസ്റ്റിലായി.

മിൻസ്ക് വിമാനത്താവളത്തിലെ പരിശോധനകൾ ഏഴു മണിക്കൂർ നീണ്ടെങ്കിലും ബോംബ് കണ്ടെത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ വിമാനം ലിത്വാനിയയിലേക്കു വീണ്ടും പറന്നുയരുമ്പോൾ അതിലെ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു. ബോംബ് നാടകം അതിനോടകം ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുവെങ്കിലും ബെലാറസിനു കുലുക്കമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ഭീകരപ്രവർത്തനം, കലാപമുണ്ടാക്കൽ, വിദ്വേഷപ്രചാരണം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പ്രൊട്ടസവിച്ചിനെതിരെ ബെലാറസിൽ കേസുകളുണ്ട്. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനു 15 വർഷം വരെ തടവു കിട്ടാം. യൂറോപ്പിൽ വധശിക്ഷ നിലവിലുള്ള ഏക രാജ്യവും ബെലാറസാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിമാനം മിൻസ്കിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രൊട്ടസെവിച് തനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നതു വധശിക്ഷയാണ് എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്.



ബെലാറസിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ റോമൻ പ്രൊട്ടസെവിചിനെ തടയുന്ന പൊലീസ് . ചിത്രം: AFP

ആരാണ് റോമൻ പ്രൊട്ടസെവിച്?



റോമൻ പ്രൊട്ടസെവിച് (26)- ബെലാറസ് സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷാനുകൂലിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തനാണ്. 2019ൽ ബെലാറസ് വിട്ടു. 2020ൽ പോളണ്ടിൽ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു. പ്രൊട്ടസവിച്ചിന്റെ മാതാവ് താമസിക്കുന്നതു പോളണ്ടിലാണെങ്കിലും ലിത്വാനിയ കേന്ദ്രമാക്കിയാണു പ്രവർത്തനം. അലക്സാണ്ടർ ലൂക്കാഷെൻകോയുടെ ഭരണത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ സജീവം. പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു ഊർജം പകരാനായി മറ്റൊരു വിമത നേതാവായ സ്റ്റീഫൻ പുട്ടിലോയുമായി ചേർന്ന് ടെലിഗ്രാം മെസേജിങ് ആപ് അധിഷ്ഠിത വിഡിയോ ചാനൽ ‘നെഖ്ത’യും (NEXTA) ‘നെഖ്ത ലൈവും’ ആരംഭിച്ചു. 20 ലക്ഷത്തോളം വരിക്കാരാണു നെഖ്തയ്ക്കുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അലക്സാണ്ടർ ലൂക്കാഷെൻകോ കൃത്രിമം കാട്ടി ജയിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചു രാജ്യമെമ്പാടും പ്രതിപക്ഷസഖ്യം പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾക്കു ബെലാറസിൽനിന്നുള്ള തൽസമയ വിഡിയോകൾ കൈമാറിയാണ് നെഖ്ത ശ്രദ്ധേയമായത്. മിൻസ്കിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരാണു പങ്കെടുത്തത്. ലൂക്കാഷെൻകോക്കു പ്രൊട്ടസവിച്ചിനോടു വ്യക്തിപരമായ ശത്രുത വളരാൻ ഇതു കാരണമായി.

ബെലാറസിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുറാലി. ചിത്രം: AFP

നെഖ്ത എന്നാൽ ബെലാറുസീയൻ ഭാഷയിൽ ‘ആരോ ഒരാൾ’ എന്നാണ് അർഥം. ഒരു മ്യൂസിക് വിഡിയോ ചാനലായാണു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും താമസിയാതെ ഉള്ളടക്കം രാഷ്ട്രീയമായി. നെഖ്തയ്ക്ക് ഉള്ളതിലേറെ വരിക്കാർ നെഖ്ത ലൈവിന് ഉണ്ട്. മാധ്യമങ്ങൾ കർശന നിയന്ത്രണം നേരിടുന്ന ബെലാറസിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറംലോകത്ത് എത്തിച്ച നെഖ്തയുടെ ആസ്ഥാനം പോളണ്ട്. ലിത്വാനിയ കേന്ദ്രമാക്കിയ ബെലാറസ് വിമതരുമായും ബന്ധം. കഴിഞ്ഞവർഷം സ്റ്റീഫൻ പുട്ടിലോയെയും പ്രൊട്ടസെവിച്ചിനെയും ബെലാറസ് ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രോട്ടസെവിച് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ചാനലായ ബെലമോവയ്ക്കു വേണ്ടിയാണു പ്രവർത്തനം.



ബെലാറസിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി



1994ൽ ബെലാറസ് സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക് ആയശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അലക്സാണ്ടർ ലൂക്കാഷെൻകോ പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റു. സോവിയറ്റ്കാല ശൈലിയിലുള്ള ഭരണകൂടമാണു ബെലാറസിലേത്. മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ. സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികളും ജനാധിപത്യ നേതൃത്വവും ആവശ്യപ്പെട്ടാണു പ്രതിപക്ഷം സമരം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലൂക്കാഷെൻകോ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാപക കൃത്രിമം നടന്നതായി ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ജനകീയപ്രക്ഷോഭത്തിനു തുടക്കമിട്ടതോടെ സ്ഥിതി വഷളായി.

റോമൻ പ്രൊട്ടസെവിച്ചിനെ വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മോസ്‌കോയിലെ ബെലാറസ് എംബസിക്കു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. ചിത്രം: Dimitar DILKOFF / AFP

അരലക്ഷത്തോളം പേരാണു സർക്കാർവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റിലായത്. മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെല്ലാം ലിത്വാനിയയിൽ അഭയം തേടി. ലൂക്കാഷെൻകോക്ക് എതിരെ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വറ്റ്ലാന ടിഖനോസ്ക്യയും ലിത്വാനിയ ആസ്ഥാനമാക്കിയാണു പ്രവർത്തനം. വിമാനം തടഞ്ഞു തന്റെ എതിരാളിയെ പിടികൂടിയ ലൂക്കാഷെൻകോയുടെ നടപടി, ബെലാറസിൽ തനിക്കെതിരായ നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പു കൂടിയായാണ് ലൂക്കാഷെൻകോ കണക്കാക്കുന്നത്.

അലക്സാണ്ടർ ലൂക്കാഷെൻകോ. ചിത്രം: AFP

യൂറോപ്പിലെ അവസാന ഏകാധിപതി



1994ൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയാണു ബെലാറസിലെ ആദ്യ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അലക്സാണ്ടർ ലൂക്കാഷെൻകോ (66) പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. യൂറോപ്പിലെ അവസാന ഏകാധിപതി എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലൂക്കാഷെൻകോ യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കാലമായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന (26 വർഷം) നേതാവുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആറാം വട്ടവും ജയിച്ചു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്നാരോപിച്ചാണു പ്രതിപക്ഷം തെരുവിലിറങ്ങിയത്. റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റായ വ്ലാഡിമിർ പുടിനെ പോലെ, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കാലത്തെ ഗൃഹാതുരത്വത്തോടെ ഓർക്കുന്ന നേതാവാണു ലൂക്കാഷെൻകോ. സോവിയറ്റ്കാല ശൈലിയിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത അധികാരഘടനയാണ് ബെലാറസ് പിന്തുടരുന്നത്. രാജ്യത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ പൊലീസ് ഇപ്പോഴും കെജിബി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1991 ഓഗസ്റ്റിൽ, സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഉദാരവൽക്കരണം നടപ്പാക്കിയ ഗോർബച്ചേവിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഘത്തിൽ അംഗമായിരുന്നു.



റഷ്യയുടെ പിന്തുണ



ബെലാറസുമായി റഷ്യയ്ക്കു സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ ശക്തമായ സഖ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ബന്ധം എപ്പോഴും ഊഷ്മളമല്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന ബെലാറസിനു മേലുള്ള നിയന്ത്രണം റഷ്യക്കു തന്ത്രപരമായി നിർണായകമാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ റഷ്യ ബെലാറസിൽനിന്നാണു നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭം അടിച്ചമർത്തുന്നതിനു പുടിൻ എല്ലാ പിന്തുണയും ബെലാറസ് ഭരണകൂടത്തിനു നൽകി. പൊലീസ് സേന നവീകരിക്കാനായി നൽകിയത് 150 കോടി ഡോളറാണ്. കൊറോണ വ്യാപനത്തിനു മുൻപുവരെ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തുറന്ന അതിർത്തിയായിരുന്നു.



വ്ലാദിമിർ പുടിൻ. ചിത്രം: AFP

ബെലാറസിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെയും റഷ്യയിലേക്കാണു പോകുന്നത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലേക്കു 24 ശതമാനം മാത്രം. വിപണി വിലയേക്കാൾ താഴ്ത്തി ബെലാറസിനു ക്രൂഡ് ഓയിൽ റഷ്യ നൽകുന്നു. ക്രൂഡ് സംസ്കരിച്ചു രാജ്യാന്തരമായി കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതാണു ബെലാറസിന്റെ പ്രധാന വരുമാനം. റഷ്യയോട് ആശ്രിതത്വമുള്ളപ്പോഴും പുടിനുമായുള്ള അടുപ്പം പോലെ അകൽച്ചയും കഴിഞ്ഞ 2 ദശകത്തിനിടെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ മോസ്കോ ബെലാറസിനുള്ള എണ്ണ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു മാസത്തിനകം യുഎസിൽനിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് ബെലാറസ് തീരുമാനമെടുത്തതു റഷ്യക്കു മുന്നറിയിപ്പായി.

ഇയുവിനും റഷ്യക്കുമിടയിൽ



യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും (ഇയു) റഷ്യയ്ക്കുമിടയിൽ ബ്രെഡ്പാളികൾക്കിടയിൽ ജാം പോലെ ഇരിക്കുന്ന രാജ്യമാണു ബെലാറസ്. റഷ്യയുടെ സഖ്യകക്ഷി. രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്ക് റഷ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തെക്കു യുക്രെയ്നും. വടക്കും പടിഞ്ഞാറും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനാണ് അതിർത്തി. അയൽ രാജ്യങ്ങളായ ലിത്വാനിയ, ലാത്വിയ, പോളണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ സൈനിക സഖ്യമായ നാറ്റോയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ബെലാറസ് നാറ്റോയിലില്ല. ലിത്വാനിയയും പോളണ്ടും പ്രതിപക്ഷ പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും വിമതർക്ക് അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമല്ല. ആകെ ജനസംഖ്യ 95 ലക്ഷം. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ ഇടക്കാലത്തു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല.

വിമാനം തടഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഇറക്കിയ ബെലാറസ് നടപടി വിമാനറാഞ്ചലാണെന്നാണു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ബെലാറസ് വ്യോമാതിർത്തി ഒഴിവാക്കാനും പല രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. ബെലാറസിനെതിരെ ഉപരോധം വേണമെന്ന ആവശ്യം യൂറോപ്പിൽ ശക്തമാകുമ്പോഴും ബെലാറസ് നടപടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണു റഷ്യ ചെയ്തത്. ഈ ആഴ്ചയിൽ പുടിൻ-ലൂക്കാ കൂടിക്കാഴ്ച ബ്ലാക്ക് സീയോടു ചേർന്നുള്ള റിസോർട്ട് സിറ്റിയായ സോച്ചിയിൽ നടക്കും. മേയ് 23നു വിമാനം നിലത്തിറക്കിയ നടപടിക്കു മുൻപേ നിശ്ചയിച്ച കൂടിക്കാഴ്ചയാണെന്നാണു റഷ്യയുടെ വിശദീകരണം.

ബെലാറസിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടം. ചിത്രം: AFP

യാത്രാവിമാനത്തെ പോർവിമാനം അയച്ചു ബലമായി ഇറക്കിയ നടപടിക്കു റഷ്യയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ബെലാറസ് മുതിരില്ലെന്നാണു നയതന്ത്രവിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം തങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണു റഷ്യയുടെ മറുപടി. ബെലാറസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള വിമത മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ റോമൻ പ്രൊട്ടസെവിച്ചിനും കൂട്ടുകാരി സോഫിയയ്ക്കും എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു പറയാറായില്ല. സോഫിയ രണ്ടു മാസമെങ്കിലും കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയേണ്ടിവരുമെന്നാണ് അവരുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചത്. പ്രൊട്ടസെവിച്ചും സോഫിയയും നൽകിയ കുറ്റസമ്മത മൊഴികളുടെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലിത് ബെലാറസ് അധികൃതർ ബലമായി പറയിപ്പിച്ചതാണെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. സംഭവത്തിൽ ബെലാറസിനോട് യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധവും അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു.



English Summary: Why Belarus used a MIG War Plane to 'Hijack' a Plane to Arrest a Journalist?