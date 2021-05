തിരുവനന്തപുരം∙ കടലിൽ കാണാതായ 11 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനു കഴിഞ്ഞത് ആറര മണിക്കൂർ നേരത്തെ അഗ്‍നി പരീക്ഷയ്ക്കൊടുവിൽ. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിരന്തര ഇടപെടലും നിതാന്ത ജാഗ്രതയും, കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ സന്നദ്ധതയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി.



രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു, ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ.നവജ്യോത് ഖോ‍സ എന്നിവരും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അധികൃതരും മുന്നിട്ടിറങ്ങി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായ വിവരം അറിഞ്ഞതു മുതലുള്ള ആറര മണിക്കൂറിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ നടത്തിയ ഇടപെടൽ രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ നിർണായകമായി.

രൂക്ഷമായ കാറ്റിലും കടൽ‍ക്ഷോഭത്തിലുംപെട്ട് വിഴിഞ്ഞത്ത് വള്ളം മറിഞ്ഞ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കടലിൽ കാണാതായെന്ന വിവരം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതോടെയാണ് കലക്ടറേറ്റിലെ ജില്ലാ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്ററിൽ ലഭിച്ചത്. വിവരം ലഭിച്ച കലക്ടർ ഉടൻ തന്നെ കോസ്റ്റൽ പൊലീസ്, ഫിഷറീസ് എന്നിവരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും, കടൽ പ്രക്ഷു‍ബ്ദമാണെന്നും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന അസാധ്യമാണെ‍ന്നുമായിരുന്നു മറുപടി.

കോസ്റ്റ് ഗാർഡുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കലക്ടർ, അപകടത്തിന്റെ ഗൗരവം ധരിപ്പിച്ചു. രാത്രി 9.45 ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കടലിൽ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. 2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ തിരച്ചിലിനിടെ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് 2 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഇവർ മാത്രമാണ് അപകടത്തിൽ‍പ്പെട്ടതെന്നും വ്യക്തമായി.

രാത്രി 11.30ന് പൂന്തുറ ഭാഗത്തുനിന്നു 20 വള്ളങ്ങൾ കാണാതാ‍യെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടെന്നും വിവരം ലഭിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അധികൃതരെ വീണ്ടും വിളിച്ച് കലക്ടർ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും, കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാണെന്നും തിരച്ചിൽ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി.

വള്ളങ്ങൾ മറിഞ്ഞ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായ വിവരം അറിഞ്ഞ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു, കലക്ടറെ വിളിക്കുകയും അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. നമ്മൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും, സ്ഥലം എംഎൽഎ കൂടിയായ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേത്തുടർന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കമാൻഡറെ വിളിച്ച് കലക്ടർ സഹായം തേടിയെങ്കിലും, അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കടലിൽ പോകാനാകില്ലെന്നായിരുന്ന പ്രതികരണം.

12.30 ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡിഐജി‍യോട് സംസാരിക്കുകയും, സെർച് ഓപ്പറേഷൻ ഉടൻ നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാവികസേനയുടെ കൊച്ചി ആസ്ഥാ‍നത്തുള്ള ജോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ സെന്റ‍റുമായും, നാവികസേന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സംസാരിച്ചു. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡിഐ‍ജിയുമായി ആശയവിനിമയം ശേഷം അറിയിക്കാമെന്നും കലക്ടർക്കു മറുപടി നൽകി.

∙ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് 3 മാർഗങ്ങൾ

അപകടത്തിൽ‍പ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ 3 തീരുമാനങ്ങളാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നേവിയും കൈക്കൊണ്ടത്. കടലിൽ തിരച്ചിൽ നടത്താൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ വീണ്ടും നിയോഗിക്കുക, ആഴക്കടലിൽ തിരച്ചിൽ നടത്താൻ കൊച്ചിയിൽനിന്നും ‘അഭിനവ്’ എന്ന കപ്പൽ എത്രയും വേഗം വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തിക്കുക, രാവിലെ എട്ടിന് ഹെലികോപ്റ്റർ മുഖേന തിരച്ചിൽ നടത്തുക എന്നീ തീരുമാനങ്ങളാണ് രാത്രി 12.30 ന് എടുത്തത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ‘അഭിനവ്’ പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ,പുറപ്പെട്ടു. ഹെലികോപ്റ്ററും സജ്ജമാക്കി.

ഇതിനു ശേഷം കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിലിൽ 9 പേരെ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തി. കടലിൽ അകപ്പെട്ട 6 പേരെ കോസ്റ്റ് ഗാ‍ർഡാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. 5 പേർ തീരത്തേക്ക് നീന്തിക്കയറി. പുലർച്ചെ 3.35 നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാനിച്ചത്. 18 വള്ളങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽ‍പ്പെട്ടതെന്നും, 3 പേരെ കാണാ‍തായെന്നും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മറൈൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കാണാതായ മൂന്നു പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ പിന്നീടു ലഭിച്ചു. ‘നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്തതു കൊണ്ടു മാത്രമാണ് 11 പേരെ രക്ഷ‍പ്പെടുത്താനായത്. പക്ഷേ, 3 പേരെ കൂടി രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഏറെ ദുഖമുണ്ട്’– കലക്ടർ നവജ്യോത് ഖോ‍സ പറയുന്നു.

