എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ വവ്വാൽ; 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിലത്തിറക്കി

ന്യൂഡൽഹി∙ പറന്നുയർന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ വവ്വാലിനെ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വിമാനം ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി. ഡൽഹി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ നൊവാർക്കിലേക്ക് പറന്ന വിമാനമാണ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം തിരികെ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഇറക്കിയത്.



വിമാനം പറന്ന ശേഷമാണ് വവ്വാലിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ പൈലറ്റ് വിമാനം തിരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഇറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ സീറ്റിനു സമീപം ചത്ത നിലയിലാണ് വവ്വാലിനെ കണ്ടെത്തിയത്. വിമാനം താഴെയിറക്കി അണുവിമുക്തമാക്കി. യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ നൊവാർക്കിൽ എത്തിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കാറ്ററിങ്ങിനുള്ള ലോഡിങ് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എലികളും വവ്വാലുകളും വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വരാറുള്ളതെന്നും അത്തരം വാഹനങ്ങളിൽനിന്ന് വവ്വാൽ കയറിയതാകാമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Air India Flight returns Mid-Air to Delhi after Bat found in plane