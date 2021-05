പുതിയ ഐടി നിയമം: വിവരങ്ങൾ നൽകി സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾ, മൗനമായി ട്വിറ്റർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ പുതിയ ഐടി നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി ട്വിറ്റർ ഒഴികെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഫെയ്സ്ബുക്, ഗൂഗിൾ, ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, വാട്‌സാപ്, കൂ, ഷെയർചാറ്റ്, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയവ വിവരങ്ങൾ പങ്കിട്ടെന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ചീഫ് കംപ്ലയ്ൻസ് ഓഫിസർ, നോഡൽ കോൺടാക്റ്റ് വ്യക്തി, പരാതി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണു കമ്പനികൾ കൈമാറിയത്. ട്വിറ്റർ ഇപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും ചീഫ് കംപ്ലയ്ൻസ് ഓഫിസറുടെ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.



സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലയ്ൻസ് ഓഫിസറെ നിയമിക്കുക, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുക, നിയമപരമായ ഉത്തരവ് വന്ന് 36 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉള്ളടക്കം എടുത്തുമാറ്റുക എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഐടി മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ആയിരിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ജാക്ക് ഡോർസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മൈക്രോബ്ലോഗിങ് വെബ്‌സൈറ്റായ ട്വിറ്റർ, പുതിയ ഐടി നിയമങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ വിവാദത്തിലാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തോ‌ടു നിബന്ധനകൾ നിർദേശിക്കുന്നതിനു പകരം രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന കർശന നിലപാട് കഴിഞ്ഞദിവസം ട്വിറ്ററിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു.



പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് എതിരാണെന്നും നിലപാടെടുത്ത ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സാപ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: All Big Firms Except Twitter Sent Details Under New IT Rules: Sources