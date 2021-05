കേന്ദ്രത്തെ അകാരണമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി; നയങ്ങളില്ല, പ്രഖ്യാപനം മാത്രം: ബിജെപി

കോഴിക്കോട്∙ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിൽ ഗവ‍ർണർ അവതരിപ്പിച്ച നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തീർത്തും നിരാശാജനകമാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ. പുതിയ സർക്കാരിൽനിന്ന് വിവിധ മേഖലകളിലെ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നയങ്ങളുമാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അതുണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അകാരണമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുക വഴി നയപ്രഖ്യാപനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നയം പറയാനുള്ള ഇടമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പ പരിധി കേന്ദ്രം ഉയ‍ർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാതെ കേന്ദ്രം ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയ‍ർത്തുന്നത്. കേന്ദ്രാനുമതി ഇല്ലാതെ കിഫ്ബി വഴി വിദേശത്തുനിന്ന് വായ്പയെടുത്തത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരുന്നോ എന്നു മന്ത്രി ചോദിച്ചു. കിഫ്ബി വായ്പാ തിരിച്ചടവ് എങ്ങനെ എന്നതു സംബന്ധിച്ചും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പരാമ‍ർശിച്ചിട്ടില്ല.

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നിരിക്കെ ആരോഗ്യ നയത്തിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റവും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇല്ല. ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ എങ്ങനെയാണ് സമഗ്ര കോവിഡ് റിലീഫ് പാക്കജിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. മൂന്നു കോടി കോവിഡ് വാക്സീനായി ആഗോള ടെൻഡർ വിളിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വാക്സീൻ നൽകാൻ നിർമാതാക്കൾ തയാറാണോ എന്നതും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ ആകെ കോവിഡ് മരണം ഔദ്യോഗികമായി 8063 ആണെന്നിരിക്കെ മരണസംഖ്യ 6612 ആണെന്ന് ഗവർണറെ കൊണ്ടു പറയിച്ചത് ആരെ പറ്റിക്കാനാണെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.

നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന വിജ്ഞാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, കർഷകരുടെ വരുമാനത്തിൽ 50 ശതമാനം വർധന തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്ര നയം കടമെടുത്തതാണെന്ന് പറയാൻ സർക്കാർ തയാറാകണം. ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കാർഷിക വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ സംസ്ഥാനം തയാറാക്കിയ പദ്ധതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ദിശാബോധമില്ലാത്തതിന് തെളിവാണെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കാർഷിക മേഖലയായ ഇടുക്കി പോലെയുള്ള ജില്ലകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഭൂപതിവ് ചട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ, കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ 14.01 ലക്ഷം പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനോ കൃത്യമായ നയം സർക്കാരിനില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. പ്രവാസികൾക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയ തൊഴിൽ പരിശീലനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പരാമർശമില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ദുരന്തനിവാരണ നയവും തയാറാക്കിയില്ല. പുതിയ പദ്ധതികളോ, ആശയങ്ങളോ പറയാനില്ലാതെ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലാക്കി നൽകൽ മാത്രമാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

നയപ്രഖ്യാപനം ആവർത്തനം മാത്രം: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആവർത്തനം മാത്രമാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നാട് വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ സർക്കാർ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ്. കോവിഡ് ദുരന്തനിവാരണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും നയപ്രഖ്യാപനം തീർത്തും നിരാശാജനകമായി. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ തങ്ങളുടേതാക്കി മാറ്റി കണ്ണിൽപൊടിയിടുന്ന നയം ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്.

കോവിഡ് മരണം കുറച്ചു കാണിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് 20 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ തവണയും നടത്തിയതാണ്. എത്രപേർക്ക് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ജോലി കൊടുത്തുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. കെഎസ്ആർടിസി പോലെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളൊന്നും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഇല്ല. കിഫ്ബിയിൽ സംസ്ഥാനം എത്ര കടം എടുത്തെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകയെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തിയെങ്കിലും അത് സ്വാഗതം ചെയ്യാതെ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് നയപ്രഖ്യാപനം ഉപയോഗിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയല്ല മറിച്ച് അനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

