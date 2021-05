തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കിയില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം മാറി നല്‍കിയതായി പരാതി. തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച കുമളി അട്ടപ്പളം സ്വദേശി സോമന്റെ മൃതദേഹത്തിനുപകരം മൂന്നാര്‍ സ്വദേശി പച്ചയ്യപ്പന്റെ മൃതദേഹമാണ് ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് നല്‍കിയത്.



തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പച്ചയ്യപ്പനും സോമനും വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. സോമന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തി മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ആംബുലന്‍സില്‍ കുമളിയിലെ ശ്മശാനത്തില്‍ എത്തിച്ചു. സംസ്കരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് മൃതദേഹം മാറിപോയതായി ബോധ്യപ്പെട്ടത്. മൃതദേഹം പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ബാഗിന് പുറത്ത് പച്ചയ്യപ്പന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കണ്ടെത്തി.

ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അംലഭാവമാണ് മൃതദേഹം മാറിയതിന് കാരണമെന്ന് സോമന്റെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ആരോപിച്ചു. പച്ചയ്യപ്പന്റെ മൃതദേഹമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആതേ ആംബുലന്‍സില്‍ മൂന്നാറിലേക്ക് മാറ്റി. മൃതദേഹം മാറി നല്‍കിയത് മോര്‍ച്ചറി ജീവനക്കാര്‍ക്കുണ്ടായ വീഴചയാണെന്നും നടപടിയെടുക്കുമെന്നുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: Covid victims dead body handed over to wrong family in Idukki