ബ്രാഞ്ച് മുതൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിവരെ ഇനി തലമുറമാറ്റം; അസന്തുഷ്ടരെ പിടിക്കാനും നീക്കം

പാലക്കാട്∙ സ്ഥാനാർഥികൾക്കും മന്ത്രിമാർക്കും മാത്രമല്ല, പ‍ാർട്ടിയിലും സിപിഎം തലമുറമാറ്റത്തിനു തയാറെടുക്കുന്നു. ബ്രാഞ്ച് മുതൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽവരെ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കും.

പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾക്കെ‍ാപ്പം നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട മാറ്റം സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാനസമിതി യേ‍ാഗത്തിൽ ധാരണയായെന്നാണു സൂചന. കേ‍ാവിഡ് രോഗവ്യാപനതേ‍ാതുകൂടി കണക്കിലെടുത്ത്, അടുത്തമാസം അവസാനം പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് നീക്കം. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി, പാർട്ടി കേ‍ാൺഗ്രസിന്റെ സമയം തീരുമാനിച്ചശേഷമാണ് സംസ്ഥാനം മുതൽ ബ്രാഞ്ചുവരെയുള്ള സമ്മേളത്തിന്റെ സമയക്രമം തയാറാക്കുക. ജൂൺ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ജില്ലാതല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തൽ ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. യേ‍ാഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. രേ‍ാഗവ്യാപനവും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കവും കാരണം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാർഡുതല സൂക്ഷ്മ അവലേ‍ാകനവും നടത്താനായില്ല.

വ്യക്തിയല്ല, നയമാണു പ്രധാനം എന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നാണു പാർട്ടിതലത്തിലും തലമുറ നടപ്പാക്കാനുളള സിപിഎം തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻപ് പലപ്പേ‍ാഴായി പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതായി നേതൃത്വം സമ്മതിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഉലച്ച വിഭാഗീയത പുതിയ നേതൃനിര ഉയർന്നുവരാൻ തടസമായി. ഇനി അതു തുടർന്നുകൂടെന്നും പലരും പേ‍ായാലും പാർട്ടി കരുത്തേ‍ാടെ നിലനിൽക്കണമെന്നും സംസ്ഥനതല യേ‍‍ാഗങ്ങളിൽ നേതൃത്വം ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് സൂചന.

നേതൃമാറ്റത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് തലത്തിൽ ശരാശരി 35 വയസിൽ കൂടാത്തവരെ സെക്രട്ടറിയാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ലേ‍ാക്കൽ, എരിയ തലത്തിലും മാറ്റം. ജില്ലാ, സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സമ്മേളനമാകുമ്പേ‍ാഴക്കും ധാരണയുണ്ടാക്കും. ഏതുസമയത്തും പ്രവർത്തനത്തിനു ഇറങ്ങാൻ തയാറും കഴിവുമുള്ളവരെ ലേ‍ാക്കൽ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിക്കും. ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ പലയിടത്തും പ്രായമുള്ളവർക്കാണു നേതൃത്വം. കൂടുതൽ വിദ്യഭ്യാസയേ‍ാഗ്യതയുള്ളവരെ പാർട്ടിയിലെത്തിക്കാനും നിർദ്ദേശമുയർന്നു. കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ ദലിത്, വനിതാ, ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യവും വർധിപ്പിക്കും.

സഹായിച്ചവരെ ഒപ്പം നിർത്താൻ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തൽ, അവലേ‍ാകനങ്ങളിൽ ചർച്ചചെയ്യേണ്ട വിഷയവും സംസ്ഥാനസമിതി തീരുമാനിച്ചു. വിലയിരുത്തൽ ജൂലൈയിൽ പൂർത്തിയാക്കി പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിലേക്കു കടക്കാനാണ് ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ ധാരണ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയും തുടർന്ന് ജില്ലാ, മണ്ഡലതല വിലയിരുത്തൽ എന്ന പാർട്ടിയുടെ രീതിക്കാണ് കേ‍ാവിഡ് കാരണം ഇത്തവണ മാറ്റം. സംസ്ഥാനയേ‍ാഗം ചേരാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ജില്ലാ യേ‍ാഗത്തിൽ രണ്ടു സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. പ്രധാനമായും, മണ്ഡലങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന വേ‍ാട്ടുവർധന, ചില മണ്ഡലങ്ങളിലെ വേ‍ാട്ടുകുറവ്, പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളിലുണ്ടായ വീഴ്ച തുടങ്ങിയവ ഊന്നിയായിരിക്കും വിലയിരുത്തൽ. മണ്ഡലങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന വേ‍ാട്ടുകൾ, ലേ‌ാകസഭയിലേതിനെക്കാൾ എത്ര വർധിച്ചുവെന്നാണ് പരിശേ‍ാധിക്കുക.

പാർട്ടിയെ സഹായിച്ച വിഭാഗങ്ങളും അതിൽ കൂടുതൽ സഹകരിച്ചവരെയും വിലയിരുത്തി ആ സംഘടനകളും ഗ്രൂപ്പുകളുമായുളള ബന്ധം തുടരാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നീക്കങ്ങളും ചർച്ചചെയ്യും. ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ വേ‍ാട്ടുകുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം, കുറവിന്റെ രീതി, ആരിൽ നിന്നാണു വേ‍ാട്ടുലഭിക്കാത്തത് എന്നിവയാണു നേ‍ാക്കുക. പാർട്ടി നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പ്രവർത്തകരിൽനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയും അലംഭാവവും സൂക്ഷ്മായി പരിശേ‍ാധിച്ച് തിരുത്തലിനാണു തീരുമാനം. പ്രചാരണത്തിൽ പേ‍ാഷകസംഘടനകളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഇടപെടലും, എത്രത്തേ‍ാളമുണ്ടായെന്നും പരിശേ‍ാധിക്കും. പാർട്ടി അംഗത്വമില്ലാത്ത എത്രപേ‍രെ പ്രചാരണത്തിൽ അണിനിരത്തിയെന്നും അതിൽ എത്രപേർക്കു അംഗത്വം നൽകണമെന്നും ജില്ലാവിലയിരുത്തൽ യേ‍ാഗം തീരുമാനിക്കും.

അസന്തുഷ്ടരെ പിടികൂടാനും പാർട്ടി

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ട കേ‍ാൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള മറ്റുപാർട്ടികളിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തകരെയും വിവിധഘടകങ്ങളുടെ നേതാക്കളെയും എൽഡിഎഫിനെ‍ാപ്പം നിർത്താനുളള തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. മറ്റു പാർട്ടിക്കാർക്ക് സിപിഎം, സിപിഐയുമായി നേരിട്ടു ചേർന്നുപേ‍ാകാൻ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഘടകകക്ഷികളായ എൻസിപി, കേ‍ാൺഗ്രസ് എസ് ഘടകകക്ഷികളുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കാമെന്നാണു സന്ദേശം. ബിജെപിയുടെ വളർച്ച തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൂടിയാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ഈ ശ്രമം. മുതിർന്ന കേ‍ാൺഗ്രസ് നേതാവ് പി.സി. ചാക്കേ‍ാ കേ‍ാൺഗ്രസ് എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റശേഷം കേ‍ാൺഗ്രസ്, നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്നവരും അസംതൃപ്തരുമായ ചില നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട്.

English Summary: CPM to change leradership from branch level to state committee