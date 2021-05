ന്യൂഡൽഹി∙ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഡൽഹിയിൽ ലോക്ഡൗൺ ഭാഗികമായി നീക്കി തുടങ്ങുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ സഹായിച്ച ഡൽഹിയിലെ രണ്ടു കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. ‘കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1100 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 1.5% മാത്രമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ്. ഇനി ‘അൺലോക്ക്’ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്.’ – അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് അണ്‍ലോക്കിങ്ങിനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ടുനേടിയ നേട്ടം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഘട്ടംഘട്ടമായി ലോക്ഡൗൺ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ദിവസവേതനക്കാർ, അത്തരം തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുള്ള മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും ആദ്യഘട്ട അൺലോക്കിങ്. നിർമാണ മേഖല, ഫാക്ടറികൾ എന്നിവടങ്ങളിലാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ളത്.

തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ, വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ ഉൽ‌പാദന യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കും. അനുവദനീയമായ എണ്ണത്തിൽ കവിയാതെയുള്ള തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും സാധിക്കും. ഓരോ ആഴ്ചയും ജനങ്ങളുടെയും വിദഗ്ധരുടേയും അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്ത് വിവിധ മേഖലകൾ അൺലോക് ചെയ്യും. കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചാൽ ഇതിൽ മാറ്റും വരുമെന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗം ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഡൽഹി. ഐസിയു കിടക്കകൾ, ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ക്ഷാമം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിലൂടെയാണ് ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ നിയന്ത്രിക്കാ‍ൻ സാധിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

