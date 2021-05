ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഡിഫന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (ഡിആര്‍ഡിഒ) വികസിപ്പിച്ച 2 ഡിഓക്‌സി ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് (2ഡിജി) കോവിഡ് മരുന്നിന് ഒരു സാഷെയ്ക്ക് 9,90 രൂപ. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ക്കു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു മരുന്നു ലഭ്യമാക്കും. 10,000 പായ്ക്കറ്റ് മരുന്ന് വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.



ഡിആര്‍ഡിഒയുടെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിന്‍ ആന്‍ഡ് അലൈഡ് സയന്‍സസ് വികസിപ്പിച്ച മരുന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറീസുമായി സഹകരിച്ചാണു വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന രോഗികള്‍ക്ക് അതിവേഗം രോഗമുക്തി കൈവരിക്കാനും ഓക്‌സിജന്‍ ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കാനും മരുന്നു ഗുണകരമാണെന്നു ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഈ മാസം ആദ്യമാണ് മരുന്നിന് ഇന്ത്യയില്‍ അടിയന്തര ഉപയോഗാനുമതി നല്‍കിയത്. വെള്ളത്തില്‍ അലിയിച്ചു കഴിക്കാവുന്ന പൊടിരൂപത്തിലുള്ള മരുന്നാണിത്.

കോവിഡ് രോഗികളില്‍ നടത്തിയ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ മരുന്നിന് അനുമതി നല്‍കിയത്.

വേഗത്തില്‍ രോഗമുക്തി

ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളില്‍ ഘടനാപരമായ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് 2 ഡിഓക്‌സി ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. രോഗമുക്തി വേഗത്തിലാക്കാനും ഓക്‌സിജന്‍ സഹായിയുടെ ആവശ്യം കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതു വഴി കഴിയുന്നതായി കണ്ടെത്തലുണ്ട്. 2 പാക്കറ്റ് വീതം ദിവസവും നല്‍കുന്നതു വഴി കോവിഡ് രോഗികളില്‍ 42% പേര്‍ക്കും മൂന്നാം ദിവസം ഓക്‌സിജന്‍ സഹായിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതായെന്നാണ് ട്രയലിലെ കണ്ടെത്തല്‍. സാധാരണ കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ 30% ആളുകള്‍ക്കേ 3-ാം ദിവസം ഈ മാറ്റമുണ്ടാകൂ. ഇടത്തരം, ഗുരുതര കോവിഡ് രോഗികളിലും ഇതു ഫലം കാണുന്നുവെന്നതും പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു. 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കും ഫലപ്രദമാണ്.

