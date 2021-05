കോവിഡ് വാക്സീന്റെ നികുതിയിളവ്; തീരുമാനം ജൂൺ എട്ടിനകമെന്ന് നിർമല

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വാക്സീനുകളുടെ നികുതി നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം മന്ത്രിതല സമിതിക്കു വി‌ട്ട് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം. ജൂൺ എട്ടിനകം തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു കൗൺസിൽ യോഗത്തിനു ശേഷം നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ജിഎസ്ടി നികുതി ഒഴിവാക്കലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു യോഗത്തിന്റെ മുഖ്യ അജൻഡ.

നിലവിൽ വാക്സീനുകളുടെ ആഭ്യന്തര വിതരണത്തിനും വാണിജ്യ ഇറക്കുമതിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയാണ്. കോവിഡ് മരുന്നുകൾക്കും ഓക്സിജൻ കോൺസൻട്രേറ്ററുകൾക്കും 12 ശതമാനമാണ് നികുതി. ഇതിൽ ഇളവ് വേണമെന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏകദേശം എട്ടു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം ചേർന്നത്.



സിക്കിമിലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, ഊർജ മേഖലകളിൽ ചുമത്തേണ്ട കോവിഡ് സെസ് പരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രിതല സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ത്രൈമാസ വരുമാനം തുടരാനും ജിഎസ്ടി അടയ്ക്കാൻ വൈകിയതിനുള്ള പിഴയിൽ ഇളവ് നൽകിയെന്നും അടുത്തവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



യോഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ, സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാർ, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.



English Summary: Decision On Tax Cuts On Covid Vaccines By June 8, Says Government