പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവലോകന യോഗത്തില്‍ മമത എത്തില്ല; രാഷ്ട്രീയക്കളിയെന്ന് ബിജെപി

കൊല്‍ക്കത്ത∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പടിഞ്ഞാറന്‍ മിഡ്‌നാപുരിലെ കാലായിക്കുണ്ടയില്‍ നടക്കുന്ന 'യാസ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് അവലോകന യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി.

ഗവര്‍ണര്‍ ജഗ്ദീപ് ധന്‍കറും ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയും ഇറിഗേഷന്‍ മന്ത്രി സൗമെന്‍ മഹാപാത്രയും പങ്കെടുക്കും. സൗത്ത് 24 പര്‍ഗനാസ് ജില്ലയിലെ സാഗര്‍ ഐലന്‍ഡില്‍ മമതാ ബാനര്‍ജി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.



'യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കില്ല. കലായിക്കുണ്ടയില്‍ എത്താന്‍ 45 മിനിറ്റ് വേണം. ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം ബംഗാളിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കു സമര്‍പ്പിക്കും'.- മമത പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അവലോകനയോഗത്തിനു ശേഷം മമത പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി 15 മിനിറ്റ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ബംഗാളിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ദുരന്ത മേഖലകളില്‍ വ്യോമനിരീക്ഷണം നടത്തും.

മമതാ ബാനര്‍ജി വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നു ബിജെപി നേതാവ് അമിത് മാളവ്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നന്ദിഗ്രാമില്‍ സുവേന്ദു അധികാരിയോടു നേരിട്ട പരാജയം അവരെ ഇപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗത്തില്‍ ഗവര്‍ണറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഉള്‍പ്പെടെ പങ്കെടുക്കുമ്പോള്‍ മമത ഒഴിവാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കളിയാണെന്നും അമിത് മാളവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒഡിഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലസോര്‍, ഭദ്രക് ജില്ലകളില്‍ ദുരന്തമേഖലകളില്‍ വ്യോമനിരീക്ഷണം നടത്തി.

English Summary: Mamata Banerjee to Skip Review Meeting of Cyclone Yaas with PM Modi, BJP Calls it 'Petty Politics'