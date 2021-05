പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ പറയരുത്; പറഞ്ഞാൽ ‘പണി’ പിന്നാലെ വരും

കോഴിക്കോട്∙ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവലാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം അതു മനസിൽ വച്ചാൽ മതി! മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ വനം മന്ത്രിക്കോ പരാതി നൽകി പരിഹാരം കാണാം‍ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. നൽകിയാൽ അത് സർവീസ് ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമായി വിലയിരുത്തപ്പെടും, നടപടിയും വരും.



സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും വ്യക്തിപരവും ആയ ഏതു പരാതിയും തൊട്ടുമേലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാത്രമേ രേഖാമൂലം നൽകാവൂ എന്നാണ് നിർദേശം. സർവീസ് ചട്ടങ്ങളിലും ഇതാണ് നിർദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനു വിരുദ്ധമായി ഗവർണർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വനം മന്ത്രിക്കുമെല്ലാം നേരിട്ടും പരാതി പരിഹാര സെല്ലുകൾ വഴിയും ജീവനക്കാരുടെ പരാതികൾ പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് വനം അഡീഷനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഡോ.പി. പുകഴേന്തി സർക്കുലർ ഇറക്കിയത്.

പുതിയ നിർദേശപ്രകാരം പരാതി സമർപ്പിച്ചാൽ ജീവനക്കാരന് ‘പണി’ അപ്പോഴേ കിട്ടും എന്നതിനാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാവും ഉചിതമെന്ന് ജീവനക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വനം വകുപ്പിലെ ഒട്ടേറെ ജീവനക്കാർ നേരിട്ടും ബന്ധുക്കൾ വഴിയും വിവിധ തലങ്ങളിൽ പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതോടെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാളോങ്ങാൻ ഉന്നതർ രംഗത്തു വരുന്നത്. പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സെല്ലിൽ കൂടിയും ഇ–മെയിലായും പരാതികളുടെ പ്രളയമാണെന്ന് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

പൊതുജന പരാതി സെല്ലുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതി പറയാനുള്ള ഇടമാണെന്നും അവയെ ജീവനക്കാർ ആശ്രയിക്കേണ്ടെന്നുമാണ് ഉന്നതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് ലംഘിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമല്ലെന്നും മേലിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ നടപടി എടുക്കുമെന്നും എപിസിസിഎഫിന്റെ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: No space for complaints in Forest Department