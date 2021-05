കോഴിക്കോട്∙ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് പയ്യാനക്കൽ സ്വദേശിനി ജമീല (56) ആണ് മരിച്ചത്.



English Summary: One more black fungus death reported in Kozhikode