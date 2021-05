തിരുവനന്തപുരം∙ കോളജുകളിലും സര്‍വകലാശാലാ വകുപ്പുകളിലും ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.



വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ പഠന സഹായികളും നോട്ടുകളും പിഡിഎഫ് ആയി നൽകും. രാവിലെ 8.30നും വൈകിട്ട 3.30നും ഇടയിലായിരിക്കും ക്ലാസ്. ദിവസവും രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും ക്ലാസ് നടത്തണമെന്ന് മന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു.

English Summary: Online classes will be started from june 1 in colleges