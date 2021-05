ന്യൂഡൽഹി∙ സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീം കോടതി മേയ് 31ന് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റിവച്ചു. അവധിക്കാല ബെഞ്ചിലെ ജഡ്ജിമാരായ എ.എം. ഖാൻവിൽക്കർ, ദിനേശ് മഹേശ്വരി തുടങ്ങിയവരാണ് അഭിഭാഷക മമത ശർമ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.



English Summary: Plea To Cancel CBSE, ICSE Class 12 Exams : Supreme Court Adjourns Hearing To May 31