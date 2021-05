50% വിദ്യാർഥികൾ ഫീസടച്ചില്ല; 40 ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ച് നൽകി മലയാളി പ്രിൻസിപ്പൽ

മുംബൈ ∙ ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് ഫീസ് അടയ്ക്കാനില്ലാതെ പഠനത്തിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്ന ഇരുനൂറോളം കുട്ടികൾക്ക് കോർപറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യക്തികളിലും നിന്നുമായി 40 ലക്ഷം രൂപ ശേഖരിച്ച് ഫീസിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തി മലയാളി പ്രിൻസിപ്പൽ. ‌പവയ് ഇംഗ്ലിഷ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽനിന്ന് ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി കുട്ടികൾ കൊഴിഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷേർലി പിള്ള ഇടപെടുന്നത്. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ശമ്പളം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ മക്കളുടെ ഫീസടയ്ക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കു മാർഗമില്ലാതായി.

കണക്കാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കുടിശികയുള്ള തുകയും ചെറുതല്ല. അങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കാൻ സൻമനസ്സുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുന്നത്. ആ ചെറിയ ശ്രമമാണ് വലിയ സംഭാവനകളിലൂടെ മഹത്തായ പദ്ധതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇരുനൂറോളം കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ ആശ്വാസവും ആഹ്ളാദവും പകർന്നിരിക്കുന്ന പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് പ്രചോദനവുമായിരിക്കുന്നു. മുംബൈയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും നിന്നും ഒട്ടേറെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ പദ്ധതി എങ്ങനെ നടപ്പാക്കി എന്നന്വേഷിച്ച് വിളിക്കുന്നതായി ഷേർലി പിള്ള പറഞ്ഞു.



പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങാൻ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും എത്താതെ വന്നതോടെയാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദമായി അന്വേഷിച്ചത്. രണ്ടായിരത്തിലേറെ കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളിൽ 50 ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ ഫീസടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. നല്ലൊരു ശതമാനം വിദ്യാർഥികൾ ചെറിയ വരുമാനമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെയും ഇടത്തരക്കാരുടെയും മക്കളാണ്. പഠനം നിർത്തിയതിൽ ഏറെയും പെൺകുട്ടികളാണെന്നും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് 25 ശതമാനം വരെ ഫീസിളവു നൽകിയിട്ടും സ്ഥിതിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്നു മനസ്സിലായതോടെയാണ് കോർപറേറ്റുകളുടെ സഹായം തേടാൻ തീരുമാനിച്ചത് - പ്രിൻസിപ്പൽ ഷേർളി പറഞ്ഞു.



പവയിൽ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങിയ പ്രചാരണം പിന്നീട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും സജീവമായതോടെ ഒട്ടേറെ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും സഹായഹസ്തം നീട്ടുകയായിരുന്നു. പല വൻകിട കമ്പനികളും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ പദ്ധതികൾക്കു (സിഎസ്ആർ) മാറ്റിവച്ചിരുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ കൈമാറി. ലഭിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് ഫീസ് അടച്ചതായി അറിയിച്ചതോടെ വിദ്യാർഥികൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നു.



ഫീസടക്കാത്തവർ പഠിക്കേണ്ടെന്നു പറയുന്ന സ്കൂൾ ഉടമകളും പ്രിൻസിപ്പൽമാരുമുള്ള കാലത്താണ് ഫീസിനുള്ള പണം സ്വയം പിരിച്ചുനൽകി ഈ മലയാളി അധ്യാപിക മാതൃകയാകുന്നത്. മുംബൈയിൽ വളർന്ന ഷേർലി പിള്ളയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആലപ്പുഴ മുതുകുളം സ്വദേശികളാണ്. ഭർത്താവ് ഉദയകുമാർ തൃശൂർ സ്വദേശിയും. സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പവയിൽ തന്നെയാണ് പ്രിൻസിപ്പലും താമസിക്കുന്നത്.



English Summary :Malayali Principal In Mumbai Raises 40L To Pay Students Fees And Prevent Them From Dropping Out