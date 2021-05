സുധാകരനെ തുണച്ച് ബാനറുമായി പ്രവർത്തകർ കെപിസിസി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ.സുധാകരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം. കെപിസിസി ഒാഫിസിനു മുന്നിലായിരുന്നു ബാനറുമായി പ്രവർത്തകർ ഒത്തുകൂടിയത്. യുഡിഎഫ് യോഗം ചേരാനിരിക്കെയാണ് മൂന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ ബാനറുമായി എത്തിയത്. സുധാകരനെ വിളിക്കുക, ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ എത്തിയത്.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിക്കു ശേഷമുള്ള ആദ്യ യുഡിഎഫ് ഏകോപന സമിതിയോഗമാണ് കെപിസിസി ഓഫിസില്‍ ചേരുന്നത്. യോഗത്തില്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ പങ്കെടുക്കില്ല. കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഒഴിയാന്‍ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

English Summary: Protest in front of KPCC for K Sudhakaran