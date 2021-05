തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാറുമെന്ന കാര്യം താൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സ്വയം പിന്മാറുമാറുമായിരുന്നെന്നും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാരിനെതിരായ തന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കു പാർട്ടിയിൽനിന്നു പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കിയപ്പോൾ അപമാനിതനായെന്നും ചെന്നിത്തല കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Ramesh Chennithala writes to Sonia Gandhi regarding change in opposition leader