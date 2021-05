ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് കാരണം മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിവരം ശേഖരിക്കാന്‍ കലക്ടര്‍മാര്‍ക്കു സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശം. ജുവനൈസ്‌ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിനു കീഴിൽ വരുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം. കോടതി ഉത്തരവിനു കാത്തുനിൽക്കാതെ നിരാലംബരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.



2020 മാർച്ച് മാസത്തിനുശേഷം അനാഥരാക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളെക്കുറിച്ചാണ് വിവരം തേടേണ്ടത്. കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിൽ ജഡ്ജിമാരായ ജസ്റ്റിസ് നാഗേശ്വര റാവു, ജസ്റ്റിസ് അനിരുദ്ധ ബോസ് എന്നിവരുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് നിർദേശം നൽകിയത്. മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടമായ കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളെ മനുഷ്യക്കടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് കാട്ടി അമിക്കസ് ക്യൂറി ഗൗരവ് അഗർവാൾ കോടതിക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.

സംസ്ഥാനങ്ങൾ സത്യവാങ്‌മൂലമല്ല ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ എത്രത്തോളം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നോ അതായിരിക്കണം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Upload information of children orphaned in pandemic in national portal: Supreme Court directs authorities