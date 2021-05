ദ്വീപ് നിവാസികൾക്കിടയിൽ ഹിതപരിശോധന നടത്തണം: ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ

മലപ്പുറം∙ ലക്ഷദ്വീപിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വിവാദ നടപടികളിൽ ദ്വീപ് നിവാസികൾക്കിടയിൽ ഹിതപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. പുതിയ നീക്കങ്ങൾ ദ്വീപുകാരുടെ സമാധാന ജീവിതത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലക്ഷദ്വീപ് വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കമ്മിറ്റി രാജ്യവ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ സംഗമം മലപ്പുറം പാസ്പോർട് സേവാ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



ലക്ഷദ്വീപിനെ രക്ഷിക്കുക, ബിജെപി അജൻഡകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകളുയർത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. പി.വി.അബ്ദുൽ വഹാബ് എംപി, നിയുക്ത എംപി എം.പി.അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി, പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Should be conducted a referendum in Lakshadweep: Panakkad Hyderali Shihab Thangal