പൊങ്കാലയ്ക്ക് ശേഷം 28 ലോഡ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തു: വിശദീകരണവുമായി മേയർ

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊതുനിരത്തില്‍ ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ഇല്ലാത്ത വര്‍ഷവും പൊങ്കാലയ്ക്കുശേഷമുള്ള നഗര ശുചീകരണത്തിന്റെ പേരില്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ ചെലവഴിച്ചതില്‍ വിശദീകരണവുമായി തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ ആര്യാ രാജേന്ദ്രന്‍. പൊങ്കാലക്കുശേഷം 28 ലോഡ് മാലിന്യം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നീക്കം ചെയ്തു. പൊങ്കാലയുടേതിനൊപ്പം പൊതുമാലിന്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെട്ട കണക്കാണിതെന്നും മേയര്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.



ആര്യാ രാജേന്ദ്രന്‍ മേയറായശേഷം ഉയരുന്ന ആദ്യ അഴിമതി ആരോപണമാണു പൊങ്കാലയുടെ പേരിലെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം. കോവിഡ് കാരണം ഇത്തവണ പൊതുനിരത്തിലോ ക്ഷേത്രവളപ്പിലോ ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ഇല്ലായിരുന്നു. വീടുകളിലായിരുന്നു പൊങ്കാല അര്‍പ്പണം. എന്നിട്ടും പൊങ്കാലയ്ക്കുശേഷം നഗരം വൃത്തിയാക്കാന്‍ 21 ലോറികളുപയോഗിച്ചെന്നും അതിന് 3,57,800 രൂപ ചെലവായെന്നുമാണു കണക്ക്. ഇത് അഴിമതിയെന്ന ബിജെപി ആരോപണത്തിനാണ് മേയര്‍ മറുപടി നല്‍കുന്നത്.



ക്ഷേത്രവളപ്പില്‍ 5000 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പൊങ്കാല നടത്താനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയിലാണ് 21 ലോറികള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതും അതിന് വാടക മുന്‍കൂര്‍ അനുവദിച്ചതും. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് വീടുകളില്‍ പൊങ്കാല മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അതോടെയാണ് പൊങ്കാല മാലിന്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പൊതുമാലിന്യങ്ങളും ഈ ലോറി ഉപയോഗിച്ച് നീക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു.



