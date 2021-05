ആശുപത്രി അനാസ്ഥ മൂലം മകൻ മരിച്ചെന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎയുടെ പരാതി; നടപടിയില്ല

ഹർദോയ്∙ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയുടെ വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് മകൻ മരിച്ചതിൽ പരാതി നൽകി, ഒരു മാസത്തിലേറേയായിട്ടും പൊലീസ് കേസെടുക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി ബിജെപി എംഎൽഎ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹർദോയ് ജില്ലയിലെ സാൻഡില മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ രാജ്കുമാർ അഗർവാളാണ് ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഏപ്രിൽ 26നാണ് രാജ്കുമാറിന്റെ മകൻ ആശിഷ് (35) കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. കകോരിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽവച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

‘ഏപ്രിൽ 26ന് രാവിലെ, 94 ആയിരുന്നു ആശിഷിന്റെ ഓക്സിജൻ അളവ്. ആഹാരം കഴിക്കുകയും സാധാരണഗതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വൈകിട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇതു ഘടിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ തയാറായില്ല. തുടർന്ന് മകൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.’– രാജ്കുമാർ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടർമാരുടെയും ആശുപത്രി അധികൃതരുടേയും അനാസ്ഥ മൂലമാണ് തന്റെ മകൻ മരിച്ചതെന്നും ഇതിനെതിരെ പരാതി നൽകി ഒരു മാസത്തിലേറേയായിട്ടും പൊലീസ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘അന്നു മാത്രം ഏഴ് പേരാണ് ആ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്, പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, ഡിജിപി എന്നിവർക്കെല്ലാം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാകും. ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ ഡോക്ടർമാർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണം.’– രാജ്കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗം ഏറ്റവും ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്. വെള്ളിയാഴ്ച 159 മരണംകൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 20,000 കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2402 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 52,244 പേരാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ചികിത്സയിലുള്ളത്.

