കോവിഡിലും കുറയാതെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ; നാലിലൊന്നും ഗാർഹികപീഡനം

ആലപ്പുഴ ∙ രണ്ടു ലോക്ഡൗണുകൾക്കിടയിലുള്ള കാലമായാണു പിന്നിട്ട മാസങ്ങൾ പൊതുവേ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. ആദ്യ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ രാജ്യത്താകമാനം കുത്തനെ ഉയർന്നു. ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനടക്കം ഇതിനെതിരെ പദ്ധതികളും ഹെൽപ് ലൈനുകളും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2021 ലും സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കു കുറവില്ലെന്നു ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു.

പ്രതിമാസം ശരാശരി രണ്ടായിരത്തിലേറെ പരാതികളാണു ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനു ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നാലിലൊന്നു കേസുകളും ഗാർഹിക പീഡന കേസുകളാണ്. 2020 ഏപ്രിൽമുതൽ ഒരുവർഷത്തിനിടെ ലഭിച്ചത് 25,886 പരാതി. ഇതിൽ 5,865 കേസ് ഗാർഹിക പീഡനവിഭാഗത്തിലാണ്. 2021 ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് 25 വരെ 1,463 പരാതിയാണു ലഭിച്ചത്. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാംവരവിലെ ലോക്ഡൗണിനു പിന്നാലെ കേരള പൊലീസും പ്രത്യേക പരാതി പരിഹാരസെൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020 മാർച്ച് മുതൽ 2021ഏപ്രിൽ വരെ 5,507 പരാതിയാണു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

ഓരോ ജില്ലയിലെയും വനിതാ സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു ഡൊമസ്റ്റിക് കോൺഫ്ലിക്ട് റസലൂഷൻ സെന്റർ അഥവാ ഡിസിആർസികൾ. കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തും ഇത്തരം സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. പൊലീസിലടക്കം ലഭിക്കുന്ന പരാതികളാണ് ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രാഥമികമായി പരാതിപരിഹാരത്തിനും അനുരഞ്ജന മാർഗങ്ങൾക്കുമൊക്കെയാണു ഡിസിആർസികളിൽ മുൻഗണന. ഇതിനായി വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച കൗൺസലർമാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിയമനടപടികളും കൈക്കൊള്ളും. 2021 ജനുവരിയിൽ 457 ഗാർഹികപീഡന കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏപ്രിലിൽ ഇത് 602 ആയി.

കേരള പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരമനുസരിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ 3,711 കേസാണു 2021ൽ മാർച്ച് വരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ.

∙ ബലാത്സംഗകേസുകൾ: 627

∙ പീഡനക്കേസ്(molestation): 1,038

∙ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ: 56

∙ അപമാനിക്കൽ(eve teasing): 106

∙ സ്ത്രീധനപീഡനം: 0

∙ ഭർത്താവിന്റെ, ബന്ധുക്കളുടെ പീഡനം: 863

∙ മറ്റ് ഉപദ്രവങ്ങൾ: 1,021

2021 ൽ മാർച്ചു വരെ: 3,711

∙ 2019: 14,923

∙ 2020: 12,659

സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം യുഎന്നും

സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും എതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന പുരുഷമേധാവിത്വത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണെന്നും ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവുമധികം നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശലംഘനം കൂടിയാണിതെന്നും യുഎൻ പറയുന്നു. ബലാത്സംഗവും മറ്റും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു വഴിവയ്ക്കുന്ന ലിംഗവിവേചനം അധികാരത്തിലെ അസമത്വം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാണ് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞത്.

ജീവിതപങ്കാളിയിൽനിന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ, ലൈംഗിക ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ, പീഡനം, മനുഷ്യക്കടത്ത്, അതുവഴിയുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണം, പെൺകുട്ടികളുടെ നിർബന്ധിത ചേലാകർമം, ശൈശവ–ബാല്യ വിവാഹം തുടങ്ങിയവ യുഎൻ നിർവചിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ചിലതുമാത്രമാണ്. ഇവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സമൂഹിക, സാമ്പത്തിക മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഇതിനൊപ്പം വരും.

ചെറിയപ്രായത്തിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ജീവിതകാലത്താകെ അവരെ ബാധിക്കുമെന്നും യുഎൻ വിലയിരുത്തുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും സ്വതന്ത്രമായി നടക്കാനും പോലും അവസരമില്ലാതെ വരുന്നതും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തേക്കെത്താതെ പെൺകുട്ടികൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നതും വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് യുഎൻ പറയുന്നു.

∙ മൂന്നിലൊന്നു സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരികമോ ലൈംഗികമോ ആയ അതിക്രമം നേരിേടണ്ടി വരുന്നു. ഇതിൽ പലതും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നാണ്.

∙ 52% സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് വിവാഹശേഷം ജീവിതത്തെയും ജനനനിയന്ത്രണത്തെയും സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവർ

∙ ലോകത്താകെയുള്ള 750 ദശലക്ഷം സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ശൈശവവിവാഹത്തിന്റെ ഇരകളാണ്.

സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമം: പരാതി സമർപ്പിക്കാനുള്ള നമ്പരുകൾ:

വനിതാ കമ്മിഷനിൽ പരാതി സംബന്ധ അന്വേഷണത്തിന്: 9188380783

വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ: 0471 2300509, 94000 56700

വനിതാ കമ്മിഷൻ ഹെൽപ് ലൈൻ: 0471 537252

കേരള പൊലീസ് വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ: 9995 39953

വനിതാ സെൽ ഹെൽപ് ലൈൻ: 1091

വനിതാ സെല്ലുകൾ

എസ്പി, വനിതാസെൽ: 0471 2338100

തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ: 0471 241 8277

കൊല്ലം: 0474 276 4579

പത്തനംതിട്ട: 0468 2325 352

ഇടുക്കി 04862 229100

ആലപ്പുഴ: 0477 2237474‌

കോട്ടയം : 0481 2561414

എറണാകുളം സിറ്റി: 0484 2356

എറണാകുളം റൂറൽ: 0484 262 3399

തൃശൂർ: 0487 2441897

പാലക്കാട്: 0491 250 4650

മലപ്പുറം: 0493 6206127

കോഴിക്കോട് റൂറൽ: 0496 2517767

കോഴിക്കോട് സിറ്റി: 0495 2724070, 272 4143

വയനാട്: 0493 620 6127

കണ്ണൂർ: 0497 2764046

കാസർകോട്: 04994 257 591

