രാസവസ്തുക്കളുമായി പോയ കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു; ശ്രീലങ്കയില്‍ ആസിഡ് മഴ സാധ്യത

കൊളംബോ∙ അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കള്‍ കൊണ്ടുപോയ ചരക്ക് കപ്പലിനു തീപിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രീലങ്കയില്‍ ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പരിസ്ഥിതി സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കൊളംബോ ബീച്ചിനു സമീപം സിംഗപ്പൂര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കപ്പലിനാണു തീപിടിച്ചത്. ഇതില്‍നിന്നു നിര്‍ഗമിക്കുന്ന നൈട്രജന്‍ ഡയോക്‌സൈഡ് മൂലം ആസിഡ് മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മറൈന്‍ എന്‍വയേണ്‍മെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഗുജറാത്തില്‍നിന്ന് കൊളംബോയിലേക്ക് രാസവസ്തുക്കളും മറ്റുമായി പോയ എംവി ‘എക്സ്–പ്രസ് പേള്‍’ എന്ന കപ്പലാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടത്. ടാങ്കിലുളള 325 മെട്രിക് ടണ്‍ ഇന്ധനത്തിനു പുറമേ 25 ടണ്‍ അപകടകാരിയായ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന 1486 കണ്ടയ്‌നറുകളും കപ്പലിലുണ്ട്.

മഴ സീസണില്‍ നൈട്രജന്‍ ഡയോക്‌സൈഡ് പുറത്തുവരുന്നത് ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. തീരത്തിനടുത്തു താമസിക്കുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മഴയത്ത് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. കപ്പലിലെ തീ അണയയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ തീരരക്ഷാ സേനയും ശ്രീലങ്കന്‍ നാവികസേനയ്‌ക്കൊപ്പം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ സജീവമാണ്.

